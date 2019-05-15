Потап и Настя Каменских зашифровали текст пригласительного на свою свадьбу

Влюбленные уже разослали приглашения на торжество. При этом пара все еще пытается сохранить грядущий праздник в тайне от прессы.

Настя Каменских 13 лет выступала в дуэте с Потапом. Поклонники привыкли видеть их вдвоем на сцене, но в прошлом году певица решила пуститься в сольное плавание. Теперь она даже поет на испанском языке. За годы совместного творчества только ленивый не приписывал им романа. Пару лет назад ходили слухи, что артисты готовятся сыграть свадьбу, но торжество так и не состоялось. Но похоже, что теперь Каменских все же стала невестой.

Неделю назад подруга артистки проболталась, что влюбленные готовятся узаконить свои отношения. Она отметила, что торжество состоится в Киеве 23 мая. Вскоре также появились слухи, что Потап пригласил на праздник бывшую супругу Ирину Горовую. Возможно, что она станет подружкой невесты. Пока сами влюбленные не подтвердили информацию о грядущем бракосочетании. Более того, Каменских ведет себя непринужденно, делясь пикантными фото в нижнем белье в соцсети.

Однако накануне появилось новое подтверждение того, что артисты готовятся к свадьбе. Друзья пары получили оригинальные пригласительные с зашифрованным текстом. Выяснилось, что Настя и Потап все еще пытаются сохранить в тайне от прессы предстоящее торжество.

«Драгоценный наш друг! Приглашаем тебя и твоего человека на свадьбу века. Сохрани для нас дату 23 мая и обязательно подтверди свое присутствие. Наконец-то добрый медведь обретет свой бесценный камушек. Давай сохраним это в секрете», — указано в пригласительном.

Конечно, друзья сразу поняли, кого имеют в виду будущие супруги под кодовыми словами «добрый медведь» и «камушек». Ко всему прочему, пригласительные были оформлены в виде фамильного герба с изображением медведя с драгоценным камнем в лапах.

Один из приглашенных гостей признался, что ему не терпится крикнуть: «Горько!» По его словам, сразу после праздника Потап и Настя отправятся в медовый месяц, пишет Страна.ua. Образец пригласительного также был размещен на этом сайте.