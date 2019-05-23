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Настя Каменских поделилась первой фотографией в свадебном платье

Певица выбрала наряд с глубоким декольте.

Настя Каменских поделилась первой фотографией в свадебном платье
Настя Каменских. фото: instagram.com/kamenskux/

В конце апреля подтвердились слухи о том, что Настя Каменских и Потап готовятся узаконить свои отношения. Они заранее разослали близким и друзьям пригласительные с зашифрованным текстом. Хоть влюбленные и попросили сохранить приближающееся торжество в секрете, журналисты все же узнали об этом событии.

Как утверждают инсайдеры, 23 мая Каменских сыграла свадьбу с Потапом. Они обменялись клятвами в ресторане под Киевом, который закрыли специально для них. Среди гостей были сливки украинского шоу-бизнеса: Осадчая и Горбунова, Дорофеева и Дантес, семья Бабкиных и многие другие. Так как только одно место в ресторане стоит полторы тысячи гривен, сразу становится понятно, что молодожены не пожалели денег на праздник.

Еще утром Настя призналась в любви своему избраннику. Она поблагодарила его за то, что он ее оберегал все это время. Также певица поделилась первыми фото с подготовки к торжеству. На них девушка запечатлена в шелковом халате с надписью «Невеста».

Многие не ожидали, что Каменских сразу поделится снимком с самой свадьбы. На новом фото она запечатлена в белоснежном облегающем платье с глубоким декольте. Примечательно, что невеста отказалась от таких традиционных аксессуаров, как фата и букет, но возможно, что артистка успела от них избавиться после обмена клятвами с женихом. Сам Потап наслаждается праздником и пока не делится снимками.

Поклонники пришли в восторг от платья Насти. Они присоединились к поздравлениям и пожелали влюбленным счастливой совместной жизни. «Боже, какая же ты красивая! Счастья и крепкой любви вам, зайки», «Я, когда была маленькой, мечтала о том, чтобы вы были вместе. Как круто, что все так получилось, поздравляю», «Нереальная красотка», «Очень красивая и женственная», — прокомментировали пост подписчики.

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Настя Каменских поделилась первой фотографией в свадебном платье
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