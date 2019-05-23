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Утро невесты: Настя Каменских предстала в одном халате за несколько часов до свадьбы

Певица и ее избранник Потап 23 мая стали мужем и женой.

Утро невесты: Настя Каменских предстала в одном халате за несколько часов до свадьбы
Настя Каменских и Потап. фото: instagram.com/kamenskux/

Еще несколько недель назад подруга Насти Каменских проговорилась, что певица готовится к свадьбе с Потапом. Поклонники сначала не поверили ей, так как артисты всячески опровергали слухи о романе и тем более свадьбе. Более того, вплоть до этой весны никто из них не подтверждал, что они пара. Однако спустя время появились подробности свадьбы. Выяснилось, что влюбленные хотели устроить тайную церемонию, поэтому даже зашифровали текст пригласительных.

Молодые люди поженились 23 мая. Каменских накануне публично призналась в любви жениху. Она также заметила, что пришло время поделиться с поклонниками частичкой чувств, которые испытывают два исполнителя друг к другу. Певица добавила, что сегодня особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары на земле.

Вскоре Настя поделилась первым свадебным фото. Она показала, как начиналось ее утро. Сначала невеста отправилась на пробежку в шесть утра, а затем начала готовиться к походу в ЗАГС. В своем микроблоге певица разместила снимок, на котором запечатлена в шелковом халате с надписью «Невеста». В кадре артистка стоит у окна. Видно, что у нее уже собраны волосы в пучок, а несколько прядей элегантно спускаются к ее плечам.

Конечно одним из первых на фото отреагировал Потап. «Ууууу», — написал он. Поклонники принялись поздравлять пару. «Свадьба белых лебедей!!! Любви вам и Счастья!», «Мы плачем от радости!! Ты невероятная!», «Самая красивая невеста, Потапу очень повезло», — прокомментировали пост подписчики.

Вскоре в Сети появились фото из нового клипа Потапа, где Настя уже предстала в образе невесты в белом платье и фате.

фото: instagram.com/stories/kamenskux/

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Утро невесты: Настя Каменских предстала в одном халате за несколько часов до свадьбы
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