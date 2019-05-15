«То, что хотела показать, – уже показала»: Настя Каменских высказалась о любимом мужчине

Звезда все еще не подтверждает, что выходит замуж за Потапа.

Известная исполнительница Настя Каменских заявила, что журналисты постоянно ищут повод, чтобы написать о ней и о ее возможной свадьбе с Потапом. Певица отметила, что она действительно популярна, поэтому СМИ ищут повод, чтобы о ней написать. При этом она заметила, что старается все о себе не рассказывать.

«Знаете, запретный плод – очень сладок. Я, собственно, и являюсь этим сладким запретным яблочком», — сказала она. По мнению Насти Каменских, всему свое время. Если она захочет объявить в ближайшее время имя своего любимого мужчины, то обязательно это сделает.

Сейчас же звезда старается оберегать любовь. Она записала песню, которую посвятила любимому мужчине. «То, что я хотела показать – уже показала», — загадочно добавила она, назвав себя «девушкой с сюрпризом».

Отметим, что в последнее время в прессе все активнее ходят слухи, что Настя Каменских и Потап решили сыграть свадьбу 23 мая. Утверждается, что они даже уже выбрали компанию, которая будет организовывать мероприятие. Кроме того, известно, что звезды очень много в последнее время проводят времени вместе. Они ездят отдыхать и занимаются спортом, сообщает портал clutch.ua.