Тимати и приемный ребенок: мама рэпера рассказала, как отнесется к будущему внуку

Симона Юнусова дала понять, что полюбит малыша, рожденного не от ее сына, рэпера Тимати.

Мама известного музыканта, продюсера и бизнесмена Тимати — Симона Юнусова — очень активна и популярна в соцсетях.

Симона Юнусова играет весомую роль в жизнях своих сыновей и часто позволяет себе высказываться на темы воспитания их детей.

В микроблоге Симона Юнусова устроила интерактив с подписчиками. В числе прочих ей задали вопрос и о возможном появлении у Тимати приемного ребенка. Музыкант любвеобилен. А что, если он полюбит женщину, у которой уже есть малыш.

Симона Юнусова заявила, что готова приложить максимум усилий, чтобы ребенку было максимально комфортно в их семье, рядом с родными детьми Тимати.

«Если бы это был ребенок от любимой женщины, то я бы очень постаралась, чтобы он не чувствовал разницы», — высказалась Симона Яковлевна.

Напомним, у рэпера Тимати двое родных детей. Дочку Алису ему родила модель Алена Шишкова, а сына Ратмира — модель Анастасия Решетова.

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