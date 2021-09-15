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Из первой четверки самых успешных: как Тимати заработал свои миллионы и в каких скандалах засветился

После ухода из Black Star Тимур Юнусов в 2021 году заработал более 10 млн долларов.

Из первой четверки самых успешных: как Тимати заработал свои миллионы и в каких скандалах засветился
Тимати и Саша Дони на Миконосе. Фото: instagram.com/timatiofficial/

Тимур Юнусов, прославившийся как рэп-исполнитель Тимати, вновь на первых полосах светских хроник. Музыкант, не успев попрощаться с победительницей шоу «Холостяк» Катериной Сафаровой, улетел отдыхать с другой красоткой. От скуки ли, или это продуманный пиар-ход, но артист сам рассекретил свою спутницу. Правда, по частям — сначала маникюр, затем длинные ноги, после — соблазнительная фигура.

Фанаты быстро выяснили, кто эта эффектная леди. Оказалось, что с Тимати — 19-летняя Саша Дони, киевлянка и экс-гимнастка. Но отпуск закончился, и теперь парочка разлетелась по разным странам. Пока публика гадает, что дальше и ждать ли вообще какого-то продолжения в их отношениях, мы вспомнили не только самые яркие романы экс-лидера Black Star, его скандалы и посчитали доходы.

Тимати: детство, родители, псевдоним, начало карьеры

Тимур Эльдарович Юнусов родился в Москве 15 августа 1983 года в обеспеченной семье. Отец Ильдар Юнусов, татарин по национальности, мать Симона Юнусова – еврейка. Есть младший брат Артем. Глава семьи, несмотря на состоятельность и успех в бизнесе, старался воспитывать мальчиков в строгости и взращивать в ним способность всего добиваться самостоятельно. Но и после развода не оставил бывшую жену и сыновей без содержания.

Будущий лидер Black Star рос очень активным ребенком. Вместе с братом они любили похулиганить – то подожгут бумажный самолетик и едва не устроят пожар в доме, то сбросят на головы прохожих шарики с водой. А вот увлечения у них были разные – Тимур пошел в музыкальную школу играть на скрипке еще в младших классах, в то время как Артема творчество не интересовало.

Тимур Юнусов с братом в детстве
Тимур Юнусов с братом Артемом в детстве. Фото: instagram.com/simona280/

Спустя четыре года Юнусов-старший уезжает в США по настоянию отца, чтобы получить престижное образование. Но подростка больше интересуют тусовки и клубы, в которых он знакомится с хип-хоп-культурой. Погрузившись с головой в эту индустрию, Тимур по возвращении решает заняться развитием таковой у себя на родине.

Тимати с мамой и братом
Тимати с мамой и братом. Фото: https: instagram.com/simona280/

Из Штатов будущая звезда привозит и свой псевдоним – местные друзья приняли смуглого парня за латиноамериканца и переделали его имя Тимур на «Тимоти», которое впоследствии закрепилось как «Тимати» и прославило артиста.

Тимати с Дэцлом. Фото: instagram.com/timatiofficial/
Тимати с Дэцлом. Фото: instagram.com/timatiofficial/

Вернувшись в Москву, Тимур в конце 90-х годов с друзьями организовывает группу VIP77. Рэперы тогда прославились – некоторые их песни вышли в лидеры чартов. На этой волне Юнусов даже успевает посотрудничать с мегапопулярным Дэцлом: он участвует в записи его альбома «Кто ты?» на бэк-вокале.

Тимати с Дэцлом.
Тимати в молодости с Дэцлом. Фото: instagram.com/timatiofficial/

Тусовки в клубах и выступления, вечеринки у друзей и музыка – тогда Тимати интересовало только это. Музыкант даже бросил учебу в Высшей школе экономики, которую выбирал по настоянию отца.

Тимати: «Фабрика звезд»

Когда бойз-бэнд в 2004 году распался и каждый из музыкантов пошел своей дорогой, Тимур решил стать участником гремевшего тогда на всю страну проекта «Фабрика звезд». Он попадает в четвертый сезон, где быстро становится одним из заметных и талантливых «полуфабрикантов».

Тимати во времена "Фабрики звезд". Фото: instagram.com/timatiofficial/
Тимати с друзьями во времена «Фабрики звезд». Фото: instagram.com/timatiofficial/

На проекте Тимати не побеждает, но собирает группу «Банда», куда вошли вместе с рэпером его друзья Ратмир Шишков, Анастасия Кочеткова, Доминик Джокер (Александр Бреславский), и которой продюсеры всячески благоволили.

Этим составом ребята записывают альбом и выпускают клип «плачут небеса», ставший настоящим хитом на «Фабрике звезд». Правда, после этого группа распадается, и Тимур начинает заниматься сольной карьерой.

Тимати: Black Star

В 2006 году Тимати выпускает свой первый альбом Black Star, который вызвал волну критики – рэпера заподозрили в подражании и даже откровенном плагиате западных звезд, и даже обложка диска была копией пластинки Тупака Until the End of Time. В тот же период артист совместно с другом Павлом Курьяновым учреждает продюсерский центр Black Star Inc, под крылом которого растет сам, а также помогает состояться многим музыкантам – по большей части рэперам. Здесь зародилось творчество таких знаменитостей, как Егор Крид (Егор Булаткин), Джиган (Денис Устименко), L’One (Леван Горозия), Клава Кока (Клавдия Высокова) и других.

Параллельно Тимати запускает не связанный с творчеством бизнес. В 2006 году открывается его ночной клуб Black club, производство одежды, затем один за другим открываются фастфуд-рестораны Black Star Burger, автомойка, картинг Black Star Karting, салон красоты. На волне популярности рэпера все это пользуется невероятным спросом у поклонников и приносит владельцу внушительные доходы.

Тимати: пик популярности, хиты, дуэты

В 2007 году Тимати дает свой первый сольный концерт. Его творчество пополняется совместными работами с разными музыкантами, как отечественными, так и зарубежными. Он записывает фит с Fat Joe, Nox и Xzibit под названием Get Money и Put U Take It. В том же году артист снял клип «Потанцуй со мной», в котором появилась Ксения Собчак. Пикантность видео заключалась в том, что он включал якобы включал откровенные хоум-кадры. После чего в свете заговорили о романе рэпера и «блондинки в шоколаде».

Тимати с Ксенией Собчак. Кадр из клипа "Потанцуй со мной"
Тимати с Ксенией Собчак. Кадр из клипа «Потанцуй со мной»

Через год Тимати совместно с DJ Smash записывает ремикс на хит Moscow Never Sleeps, который быстро становится популярным. Затем рэпер пишет с Марио Уайнэнсом песню Forever.

В 2009 году Тимати выпускает второй альбом The Boss, среди песен которого появились дуэты  Groove On со Снуп Доггом, Love You с Busta Rhymes & Mariya.

Третий альбом выходит в 2012 году и получает название SWAGG. Он полностью англоязычный, и здесь вовсю звучат голоса топовых американских исполнителей Снуп Догга, P. Diddy, Busta Rhymes, Крэйга Дэвида, Лорана Вульфа. Столь серьезная работа даром не прошла – альбом взорвал радиостанции Европы, а хит Welcome to Saint-Tropez и вовсе подвинул Леди Гагу с первого места международного iTunes.

Почивать на лаврах Тимати не собирался, а потому уже в следующем году представил на суд поклонников четвертый студийник – «13», еще через год – Reload для японских слушателей.

Работа над шестым альбомом «Олимп» (2016) ведется Тимати с привлечением многие российских коллег. Например, в тот время стали популярным такие дуэты рэпера, как «Я уеду жить в Лондон» и «Дай мне уйти» с Григорием Лепсом, «Где ты, где я» с Егором Кридом, «Жить» с коллегой по лейблу Мотом, «Маленький принцы», записанный с группой «А Студио».

В 2020 году сотрудничество со скандальным и дерзким Моргенштерном приносит Тимати свои плоды. Артисты выпускают клип El Problema, который посмотрели почти 130 млн пользователей на YouTube. Фит вошел в седьмой студийник Тимати «Транзит».

В 2021 году на волне хайпа рэпера Джигана прокатился и Тимати. Он активно поддержал экс-товарища, помирился с ним, а затем выпустил совместный со скандальным рэпером трек на песню «Хавчик», в котором появились звезды-тиктокеры Даня Милохин, Артур Бабич, Анна Покров.

Другие проекты Тимати

Кроме музыки и бизнеса, Тимур Юнусов пробует себя как актер кино и озвучания. В 2007 году он появляется в роли в комедии «Жара». В том же году главный герой анимационного фильма «Лови волну» начинает разговаривать голосом Тимати. Через год снимается в комедии «Гитлер капут!», в а 2009-м появляется байкером в картине «Красная шапочка».

В 2014 году вошел в состав жюри на музыкальном шоу «Хочу к Меладзе» на НТВ. Через 4 года стал наставником на проекте «Песни» на ТНТ, где состязался против Максима Фадеева и его подопечных. Победители проекта получили контракты с продюсерами. В первый год после запуска шоу подопечные рэпера Terry, DanyMuse и Назима Джанибекова пополнили ряды участников Black Star. В 2019 году вновь победил ученик Тимати, рэпер Slame.

Личная жизнь Тимати

За личной жизнью Тимура Юнусова поклонники следят не менее пристально, чем за музыкой. И на протяжении всей жизни приписывают артисту романы то с Ксенией Собчак, то с Викторией Боней, то с Машей Малиновской. Но ярких и претендующих на серьезность чувств связей было всего несколько.

Первое большое чувство у 21-летнего Тимати случилось на проекте «Фабрика звезд», где он повстречался с 15-летней участницей Алексой, настоящее имя которой Александра Чвикова. Дочь состоятельного украинского бизнесмена и начинающий рэпер прямо под прицелом видеокамер строили любовь, которая продлилась до 2007 года.

Алекса
Алекса. Фото: Global Look Press

Много лет спустя девушка, наконец, признается, что стало истинной причиной расставания: «Мы оказались очень разными. Как только начались гастроли — мы встречались, но потом все сошло на нет. Я была для него маленькой, зажатой. Он пытался со мной поговорить, а я закрывалась. Тиму нужна была девочка повзрослее». Однако, многие фанаты не поверят. Поскольку помнят, что родители Алексы были против рэпера.

Следующий роман у рэпера закрутился с моделью Милой Волчек. Они познакомились в 2011 году, и отношения чуть было не закончились свадьбой. Но через год брюнетка оставила музыканта в непростой для него ситуации — когда у того случились проблемы со здоровьем, он буквально не мог двигаться на протяжении двух недель. Тогда-то он и познал настоящих друзей, среди которых, увы, любимой девушки не оказалось.

Мила Волчек. Фото: instagram.com/mila__volchek/
Мила Волчек. Фото: instagram.com/mila__volchek/

В 2012 году на съемках клипа Тимати знакомится с моделью Аленой Шишковой. Блондинка сразу выделялась на фоне остальных девушек своими принципами и красотой. Вторая Вице-мисс России-2012 была востребованной моделью, много работала заграницей и не сразу покорилась рэперу.

Он добивался первого свидания три месяца, а их отношения в итоге продлились два года, окончившись разрывом. Алена Шишкова подарила Тимати дочку Алису, которую преимущественно воспитывает мать музыканта Симона Юнусова.

Тимати с дочкой Алисой. Фото: instagram.com/timatiofficial/
Тимати с дочкой Алисой. Фото: instagram.com/timatiofficial/

Сразу же после разрыва с Шишковой, которой, как уверяют внимательные поклонники, он начал изменять еще во время ее беременности, артиста стали замечать в компании яркой длинноногой брюнетки. Оказалось, что это модель Анастасия Решетова, первая вице-мисс Россия 2014 года. в 2019 году у них родился сын Ратмир, но до ЗАГСа пара так и не дошла. Из отношения завершились осенью 2020 года.

«Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе. Это были прекрасные 6 лет с момента нашей встречи и до этого лета. Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнерами. Между нами было многое и это было прекрасно!! Эти отношения были очень многогранны, наполнены и эмоциональны. Но в этой жизни нет ничего вечного и все имеет свойство заканчиваться», — погоревала красотка в Instagram.

Тимати и Анастасия Решетова
Тимати и Анастасия Решетова. Фото: Global Look Press

Долгое время поклонники были уверены, что расставание пары фейковое, потому что через некоторое время Тимати стал новым «холостяком» в одноименном проекте канала ТНТ. А девушка – здесь же ведущей шоу «Ты_топ-модель». Якобы они просто-напросто пожертвовали отношениями раджи карьеры, втайне от всех продолжая быть вместе.

Тимати с Аленой Шишковой и Анастасией Решетовой
Тимати с Аленой Шишковой и Анастасией Решетовой на премии GQ «Человек года». Фото: Борис Кудрявов/ «Экспресс газета»

Однако, проект «Холостяк» на ТНТ снял розовые очки со всех скептиков. Тимати выбрал Екатерину Сафарову, подарил ей самое дорогое за всю историю телешоу кольцо и отправился отдыхать на курорт.

Тимати и Екатерина Сафарова на Премии Муз-ТВ
Тимати и Екатерина Сафарова на Премии Муз-ТВ. Фото: Борис Кудрявов/ «Экспресс газета»

Правда, вскоре девушка вернулась домой в Испанию, а Тимур улетел на Миконос в компании яркой блондинки Саши Дони, 19-летней украинской модели.

Дети Тимати Алиса и Ратмир. Фото: instagram.com/timatiofficial/
Дети Тимати Алиса и Ратмир. Фото: instagram.com/timatiofficial/

Татуировки Тимати

Сколько татуировок на теле Тимати, сосчитать нереально – точное количество изображений знает разве что сам артист. Еще по время армейского призыва Тимур Юнусов был признан негодным к прохождению службы из-за того, что его тело на 50% было покрыто татуировками.

Тимати. Фото: instagram.com/timatiofficial/
Тимати на отдыхе. Фото: instagram.com/timatiofficial/

Первыми Тимати наколол «рукава», затем плечи и грудь. Среди наиболее ярких изображений – череп, игральные карты, кресты, дракон, лев, портрет Мартина Лютера Кинга, звезды, иероглифы, английские фразы. Отдельное внимание привлекают имена значимых для музыканта людей – матери Симоны, погибшего друга Ратмира.

Скандалы с участием Тимати

Тимати не остался не замеченным в скандалах. Его у музыканта несколько, и все они были в разное время обсуждаемыми в прессе и среди поклонников, поскольку имели остроту и накал.

В 2012 году Тимати разжег вражду с Филиппом Киркоровым. Юнусов по итогам вручения премии Муз-тв остался недоволен результатами голосования и высказал свою позицию на страницах в Twitter. Киркоров поспешил отреагировать, причем, довольно резко: «У тебя какие-то вопросы возникли? Самый честный? Я в прошлом году вопросов не задавал! Существует проф.этика! Ок! Запомнил!», на что получил ответ в стиле «а сам-то?». Тимати припомнил Филиппу скандал с журналисткой, избиением женщины и резко спросил: «Ты кого уму-разуму учить собрался, чучело?», закончив фразой «давай до свидания».

Тимати в гостях у Филиппа Киркорова.
Тимати, Джиган и Григорий Лепс в гостях у Филиппа Киркорова. Фото: instagram.com/timatiofficial/

Киркоров и Тимати на переписке не успокоились, конфликт перешел в творческую плоскость. Родилась крылатая строчка «Ты кто такой, давай до свидания», рэпер придумал хэштэг #филиппдавайдосвидания. Буквально за считанные часы к оскорблениям поп-короля присоединились десятки тысяч людей — тэг вышел в мировые тренды сервиса микроблогов, где добрался до второго места.

Но насколько стремительно и ярко повздорили звезды, настолько и помирились – посодействовал Григорий Лепс. В 2017 году Киркоров снялся в рекламе бургеров Юнусова, в 2020 году Тимур побывал на 8-летии сына артиста и подарил ему байк за 100 тысяч рублей. Поп-король часто собирает многочисленных друзей в своем особняке на посиделки, и Тимур там завсегдатай.

Хотя ранее своего подопечного Тимати защищал и даже вступил в конфликт с Хабибом Нурмагомедовым. Намеченные в Дагестане концерты Егора Крида в 2018 году не состоялись – организаторы их отменили из-за поступающих угроз. И по этому поводу высказался известный борец UFC Хабиб Нурмагомедов. Он заявил, что не испытывает сожаления по поводу отмены гастролей рэпера. На что Тимати не сдержался:

«Я был о тебе лучшего мнения. Все будет так, как будет. Удачи тебе в предстоящем бою», – написал Тимати в своем Instagram».

В перепалку вступил не кто иной, как глава Чечни Рамзан Кадыров. Политик вмешался в противостояние, написав у себя в микроблоге, что считает и Тимати, и Хабиба своими братьями, и смог помирить их.

Тимати и Рамзан Кадыров. Фото: instagram.com/timatiofficial/
Тимати и Рамзан Кадыров. Фото: instagram.com/timatiofficial/

Кстати, с Рамзаном Кадыровым Тимати очень дружит и дорожит этим знакомством. О дружбе рэпера и политика люди узнали, когда Тимур разместил снимок в микроблоге, на котором позирует в личном джете Рамзана Ахматовича. Он регулярно ездит в подведомственную другу республику, становясь желанным гостем.

В 2019 году Тимати конфликтовал с Егором Кридом, покинувшим продюсерский центр и отправившимся в сольное плавание по отечественной эстраде. В ответ на это Юнусов отобрал у рэпера не только права исполнять песни, но и пользоваться псевдонимом Егор Крид. Через два года музыканты помирились и поддерживают дружеские отношения до сих пор.

Есть в карьере Тимати и скандальные антирекорды. Клип «Москва», снятый совместно с рэпером Гуфом (Алексей Долматов) в 2019 году, который собрал миллион дизлайков и в итоге был удален с видеохостинга, став самым ненавистным в истории русского сегмента. В нем артисты в открытую выразили свою поддержку кандидату на выборы в мэры Сергею Собянину.

Тимати сейчас: Black Str inc., «Холостяк», доходы

В 2020 году одной из самых обсуждаемых фактов в жизни Тимати стали его участие в романтическом проекте «Холостяк» и уход из империи Black Star. Но доли в некоторых структурах компании он сохранил (сеть бургерных), а фирменные салоны красоты и фитнес-клубы перешли в его ведомость.

«Это не спонтанная рефлексия. Это взвешенное решение партнеров, которые провели вместе больше 20 лет, перевернули муз рынок в стране и построили единственный успешных «зонтичный» бренд, который основывался на музыке», — подчеркивал о своем уходе Тимати. – «Я давно хотел все поменять, стартануть с чистого листа что ли, хотя мой лист уже никогда не будет чистым, — признался рэпер. — Меня ждут большие перемены, и от этого ощущается долгожданный, волнующий трепет. Я люблю вызовы судьбы, именно они не дают закостенеть».

Проект «Холостяк» вышел на экраны весной 2021 года. Это первый за всю историю шоу сезон, в котором имя завидного холостяка было известно заранее, а не в вечер знакомства девушек с мистером Икс. И по количеству заявок от участниц сезон побил рекорды – их было подано 30 тысяч. Кроме того, Тимати приобрел для победительницы шоу Екатерины Сафаровой самое дорогое кольцо за время существования шоу — Jacob& Co стоимостью 22 миллиона рублей.

«Сначала я боялась его носить, думала, пальцы отрубят. Но потом успокоилась, — отметила Сафарова. – Я надеваю его по особым случаям».

Тимати традиционно входит в топ отечественных звезд с самыми высокими доходами. Подсчитывая его состояние, Forbes берет во внимание как музыкальную деятельность, так и бизнес. И в 2021 году Тимур Юнусов занял четвертую строчку рейтинга «50 самых успешных российских звезд» с состоянием в 10,4 млн долларов.

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