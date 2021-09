Из первой четверки самых успешных: как Тимати заработал свои миллионы и в каких скандалах засветился

Тимур Юнусов, прославившийся как рэп-исполнитель Тимати, вновь на первых полосах светских хроник. Музыкант, не успев попрощаться с победительницей шоу «Холостяк» Катериной Сафаровой, улетел отдыхать с другой красоткой. От скуки ли, или это продуманный пиар-ход, но артист сам рассекретил свою спутницу. Правда, по частям — сначала маникюр, затем длинные ноги, после — соблазнительная фигура.

Фанаты быстро выяснили, кто эта эффектная леди. Оказалось, что с Тимати — 19-летняя Саша Дони, киевлянка и экс-гимнастка. Но отпуск закончился, и теперь парочка разлетелась по разным странам. Пока публика гадает, что дальше и ждать ли вообще какого-то продолжения в их отношениях, мы вспомнили не только самые яркие романы экс-лидера Black Star, его скандалы и посчитали доходы.

Тимати: детство, родители, псевдоним, начало карьеры

Тимур Эльдарович Юнусов родился в Москве 15 августа 1983 года в обеспеченной семье. Отец Ильдар Юнусов, татарин по национальности, мать Симона Юнусова – еврейка. Есть младший брат Артем. Глава семьи, несмотря на состоятельность и успех в бизнесе, старался воспитывать мальчиков в строгости и взращивать в ним способность всего добиваться самостоятельно. Но и после развода не оставил бывшую жену и сыновей без содержания.

Будущий лидер Black Star рос очень активным ребенком. Вместе с братом они любили похулиганить – то подожгут бумажный самолетик и едва не устроят пожар в доме, то сбросят на головы прохожих шарики с водой. А вот увлечения у них были разные – Тимур пошел в музыкальную школу играть на скрипке еще в младших классах, в то время как Артема творчество не интересовало.

Спустя четыре года Юнусов-старший уезжает в США по настоянию отца, чтобы получить престижное образование. Но подростка больше интересуют тусовки и клубы, в которых он знакомится с хип-хоп-культурой. Погрузившись с головой в эту индустрию, Тимур по возвращении решает заняться развитием таковой у себя на родине.

Из Штатов будущая звезда привозит и свой псевдоним – местные друзья приняли смуглого парня за латиноамериканца и переделали его имя Тимур на «Тимоти», которое впоследствии закрепилось как «Тимати» и прославило артиста.

Вернувшись в Москву, Тимур в конце 90-х годов с друзьями организовывает группу VIP77. Рэперы тогда прославились – некоторые их песни вышли в лидеры чартов. На этой волне Юнусов даже успевает посотрудничать с мегапопулярным Дэцлом: он участвует в записи его альбома «Кто ты?» на бэк-вокале.

Тусовки в клубах и выступления, вечеринки у друзей и музыка – тогда Тимати интересовало только это. Музыкант даже бросил учебу в Высшей школе экономики, которую выбирал по настоянию отца.

Тимати: «Фабрика звезд»

Когда бойз-бэнд в 2004 году распался и каждый из музыкантов пошел своей дорогой, Тимур решил стать участником гремевшего тогда на всю страну проекта «Фабрика звезд». Он попадает в четвертый сезон, где быстро становится одним из заметных и талантливых «полуфабрикантов».

На проекте Тимати не побеждает, но собирает группу «Банда», куда вошли вместе с рэпером его друзья Ратмир Шишков, Анастасия Кочеткова, Доминик Джокер (Александр Бреславский), и которой продюсеры всячески благоволили.

Этим составом ребята записывают альбом и выпускают клип «плачут небеса», ставший настоящим хитом на «Фабрике звезд». Правда, после этого группа распадается, и Тимур начинает заниматься сольной карьерой.

Тимати: Black Star

В 2006 году Тимати выпускает свой первый альбом Black Star, который вызвал волну критики – рэпера заподозрили в подражании и даже откровенном плагиате западных звезд, и даже обложка диска была копией пластинки Тупака Until the End of Time. В тот же период артист совместно с другом Павлом Курьяновым учреждает продюсерский центр Black Star Inc, под крылом которого растет сам, а также помогает состояться многим музыкантам – по большей части рэперам. Здесь зародилось творчество таких знаменитостей, как Егор Крид (Егор Булаткин), Джиган (Денис Устименко), L’One (Леван Горозия), Клава Кока (Клавдия Высокова) и других.

Параллельно Тимати запускает не связанный с творчеством бизнес. В 2006 году открывается его ночной клуб Black club, производство одежды, затем один за другим открываются фастфуд-рестораны Black Star Burger, автомойка, картинг Black Star Karting, салон красоты. На волне популярности рэпера все это пользуется невероятным спросом у поклонников и приносит владельцу внушительные доходы.

Тимати: пик популярности, хиты, дуэты

В 2007 году Тимати дает свой первый сольный концерт. Его творчество пополняется совместными работами с разными музыкантами, как отечественными, так и зарубежными. Он записывает фит с Fat Joe, Nox и Xzibit под названием Get Money и Put U Take It. В том же году артист снял клип «Потанцуй со мной», в котором появилась Ксения Собчак. Пикантность видео заключалась в том, что он включал якобы включал откровенные хоум-кадры. После чего в свете заговорили о романе рэпера и «блондинки в шоколаде».

Через год Тимати совместно с DJ Smash записывает ремикс на хит Moscow Never Sleeps, который быстро становится популярным. Затем рэпер пишет с Марио Уайнэнсом песню Forever.

В 2009 году Тимати выпускает второй альбом The Boss, среди песен которого появились дуэты Groove On со Снуп Доггом, Love You с Busta Rhymes & Mariya.

Третий альбом выходит в 2012 году и получает название SWAGG. Он полностью англоязычный, и здесь вовсю звучат голоса топовых американских исполнителей Снуп Догга, P. Diddy, Busta Rhymes, Крэйга Дэвида, Лорана Вульфа. Столь серьезная работа даром не прошла – альбом взорвал радиостанции Европы, а хит Welcome to Saint-Tropez и вовсе подвинул Леди Гагу с первого места международного iTunes.

Почивать на лаврах Тимати не собирался, а потому уже в следующем году представил на суд поклонников четвертый студийник – «13», еще через год – Reload для японских слушателей.

Работа над шестым альбомом «Олимп» (2016) ведется Тимати с привлечением многие российских коллег. Например, в тот время стали популярным такие дуэты рэпера, как «Я уеду жить в Лондон» и «Дай мне уйти» с Григорием Лепсом, «Где ты, где я» с Егором Кридом, «Жить» с коллегой по лейблу Мотом, «Маленький принцы», записанный с группой «А Студио».

В 2020 году сотрудничество со скандальным и дерзким Моргенштерном приносит Тимати свои плоды. Артисты выпускают клип El Problema, который посмотрели почти 130 млн пользователей на YouTube. Фит вошел в седьмой студийник Тимати «Транзит».

В 2021 году на волне хайпа рэпера Джигана прокатился и Тимати. Он активно поддержал экс-товарища, помирился с ним, а затем выпустил совместный со скандальным рэпером трек на песню «Хавчик», в котором появились звезды-тиктокеры Даня Милохин, Артур Бабич, Анна Покров.

Другие проекты Тимати

Кроме музыки и бизнеса, Тимур Юнусов пробует себя как актер кино и озвучания. В 2007 году он появляется в роли в комедии «Жара». В том же году главный герой анимационного фильма «Лови волну» начинает разговаривать голосом Тимати. Через год снимается в комедии «Гитлер капут!», в а 2009-м появляется байкером в картине «Красная шапочка».

В 2014 году вошел в состав жюри на музыкальном шоу «Хочу к Меладзе» на НТВ. Через 4 года стал наставником на проекте «Песни» на ТНТ, где состязался против Максима Фадеева и его подопечных. Победители проекта получили контракты с продюсерами. В первый год после запуска шоу подопечные рэпера Terry, DanyMuse и Назима Джанибекова пополнили ряды участников Black Star. В 2019 году вновь победил ученик Тимати, рэпер Slame.

Личная жизнь Тимати

За личной жизнью Тимура Юнусова поклонники следят не менее пристально, чем за музыкой. И на протяжении всей жизни приписывают артисту романы то с Ксенией Собчак, то с Викторией Боней, то с Машей Малиновской. Но ярких и претендующих на серьезность чувств связей было всего несколько.

Первое большое чувство у 21-летнего Тимати случилось на проекте «Фабрика звезд», где он повстречался с 15-летней участницей Алексой, настоящее имя которой Александра Чвикова. Дочь состоятельного украинского бизнесмена и начинающий рэпер прямо под прицелом видеокамер строили любовь, которая продлилась до 2007 года.

Много лет спустя девушка, наконец, признается, что стало истинной причиной расставания: «Мы оказались очень разными. Как только начались гастроли — мы встречались, но потом все сошло на нет. Я была для него маленькой, зажатой. Он пытался со мной поговорить, а я закрывалась. Тиму нужна была девочка повзрослее». Однако, многие фанаты не поверят. Поскольку помнят, что родители Алексы были против рэпера.

Следующий роман у рэпера закрутился с моделью Милой Волчек. Они познакомились в 2011 году, и отношения чуть было не закончились свадьбой. Но через год брюнетка оставила музыканта в непростой для него ситуации — когда у того случились проблемы со здоровьем, он буквально не мог двигаться на протяжении двух недель. Тогда-то он и познал настоящих друзей, среди которых, увы, любимой девушки не оказалось.

В 2012 году на съемках клипа Тимати знакомится с моделью Аленой Шишковой. Блондинка сразу выделялась на фоне остальных девушек своими принципами и красотой. Вторая Вице-мисс России-2012 была востребованной моделью, много работала заграницей и не сразу покорилась рэперу.

Он добивался первого свидания три месяца, а их отношения в итоге продлились два года, окончившись разрывом. Алена Шишкова подарила Тимати дочку Алису, которую преимущественно воспитывает мать музыканта Симона Юнусова.

Сразу же после разрыва с Шишковой, которой, как уверяют внимательные поклонники, он начал изменять еще во время ее беременности, артиста стали замечать в компании яркой длинноногой брюнетки. Оказалось, что это модель Анастасия Решетова, первая вице-мисс Россия 2014 года. в 2019 году у них родился сын Ратмир, но до ЗАГСа пара так и не дошла. Из отношения завершились осенью 2020 года.

«Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе. Это были прекрасные 6 лет с момента нашей встречи и до этого лета. Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнерами. Между нами было многое и это было прекрасно!! Эти отношения были очень многогранны, наполнены и эмоциональны. Но в этой жизни нет ничего вечного и все имеет свойство заканчиваться», — погоревала красотка в Instagram.

Долгое время поклонники были уверены, что расставание пары фейковое, потому что через некоторое время Тимати стал новым «холостяком» в одноименном проекте канала ТНТ. А девушка – здесь же ведущей шоу «Ты_топ-модель». Якобы они просто-напросто пожертвовали отношениями раджи карьеры, втайне от всех продолжая быть вместе.

Однако, проект «Холостяк» на ТНТ снял розовые очки со всех скептиков. Тимати выбрал Екатерину Сафарову, подарил ей самое дорогое за всю историю телешоу кольцо и отправился отдыхать на курорт.

Правда, вскоре девушка вернулась домой в Испанию, а Тимур улетел на Миконос в компании яркой блондинки Саши Дони, 19-летней украинской модели.

Татуировки Тимати

Сколько татуировок на теле Тимати, сосчитать нереально – точное количество изображений знает разве что сам артист. Еще по время армейского призыва Тимур Юнусов был признан негодным к прохождению службы из-за того, что его тело на 50% было покрыто татуировками.

Первыми Тимати наколол «рукава», затем плечи и грудь. Среди наиболее ярких изображений – череп, игральные карты, кресты, дракон, лев, портрет Мартина Лютера Кинга, звезды, иероглифы, английские фразы. Отдельное внимание привлекают имена значимых для музыканта людей – матери Симоны, погибшего друга Ратмира.

Скандалы с участием Тимати

Тимати не остался не замеченным в скандалах. Его у музыканта несколько, и все они были в разное время обсуждаемыми в прессе и среди поклонников, поскольку имели остроту и накал.

В 2012 году Тимати разжег вражду с Филиппом Киркоровым. Юнусов по итогам вручения премии Муз-тв остался недоволен результатами голосования и высказал свою позицию на страницах в Twitter. Киркоров поспешил отреагировать, причем, довольно резко: «У тебя какие-то вопросы возникли? Самый честный? Я в прошлом году вопросов не задавал! Существует проф.этика! Ок! Запомнил!», на что получил ответ в стиле «а сам-то?». Тимати припомнил Филиппу скандал с журналисткой, избиением женщины и резко спросил: «Ты кого уму-разуму учить собрался, чучело?», закончив фразой «давай до свидания».

Киркоров и Тимати на переписке не успокоились, конфликт перешел в творческую плоскость. Родилась крылатая строчка «Ты кто такой, давай до свидания», рэпер придумал хэштэг #филиппдавайдосвидания. Буквально за считанные часы к оскорблениям поп-короля присоединились десятки тысяч людей — тэг вышел в мировые тренды сервиса микроблогов, где добрался до второго места.

Но насколько стремительно и ярко повздорили звезды, настолько и помирились – посодействовал Григорий Лепс. В 2017 году Киркоров снялся в рекламе бургеров Юнусова, в 2020 году Тимур побывал на 8-летии сына артиста и подарил ему байк за 100 тысяч рублей. Поп-король часто собирает многочисленных друзей в своем особняке на посиделки, и Тимур там завсегдатай.

Хотя ранее своего подопечного Тимати защищал и даже вступил в конфликт с Хабибом Нурмагомедовым. Намеченные в Дагестане концерты Егора Крида в 2018 году не состоялись – организаторы их отменили из-за поступающих угроз. И по этому поводу высказался известный борец UFC Хабиб Нурмагомедов. Он заявил, что не испытывает сожаления по поводу отмены гастролей рэпера. На что Тимати не сдержался:

«Я был о тебе лучшего мнения. Все будет так, как будет. Удачи тебе в предстоящем бою», – написал Тимати в своем Instagram».

В перепалку вступил не кто иной, как глава Чечни Рамзан Кадыров. Политик вмешался в противостояние, написав у себя в микроблоге, что считает и Тимати, и Хабиба своими братьями, и смог помирить их.

Кстати, с Рамзаном Кадыровым Тимати очень дружит и дорожит этим знакомством. О дружбе рэпера и политика люди узнали, когда Тимур разместил снимок в микроблоге, на котором позирует в личном джете Рамзана Ахматовича. Он регулярно ездит в подведомственную другу республику, становясь желанным гостем.

В 2019 году Тимати конфликтовал с Егором Кридом, покинувшим продюсерский центр и отправившимся в сольное плавание по отечественной эстраде. В ответ на это Юнусов отобрал у рэпера не только права исполнять песни, но и пользоваться псевдонимом Егор Крид. Через два года музыканты помирились и поддерживают дружеские отношения до сих пор.

Есть в карьере Тимати и скандальные антирекорды. Клип «Москва», снятый совместно с рэпером Гуфом (Алексей Долматов) в 2019 году, который собрал миллион дизлайков и в итоге был удален с видеохостинга, став самым ненавистным в истории русского сегмента. В нем артисты в открытую выразили свою поддержку кандидату на выборы в мэры Сергею Собянину.

Тимати сейчас: Black Str inc., «Холостяк», доходы

В 2020 году одной из самых обсуждаемых фактов в жизни Тимати стали его участие в романтическом проекте «Холостяк» и уход из империи Black Star. Но доли в некоторых структурах компании он сохранил (сеть бургерных), а фирменные салоны красоты и фитнес-клубы перешли в его ведомость.

«Это не спонтанная рефлексия. Это взвешенное решение партнеров, которые провели вместе больше 20 лет, перевернули муз рынок в стране и построили единственный успешных «зонтичный» бренд, который основывался на музыке», — подчеркивал о своем уходе Тимати. – «Я давно хотел все поменять, стартануть с чистого листа что ли, хотя мой лист уже никогда не будет чистым, — признался рэпер. — Меня ждут большие перемены, и от этого ощущается долгожданный, волнующий трепет. Я люблю вызовы судьбы, именно они не дают закостенеть».

Проект «Холостяк» вышел на экраны весной 2021 года. Это первый за всю историю шоу сезон, в котором имя завидного холостяка было известно заранее, а не в вечер знакомства девушек с мистером Икс. И по количеству заявок от участниц сезон побил рекорды – их было подано 30 тысяч. Кроме того, Тимати приобрел для победительницы шоу Екатерины Сафаровой самое дорогое кольцо за время существования шоу — Jacob& Co стоимостью 22 миллиона рублей.

«Сначала я боялась его носить, думала, пальцы отрубят. Но потом успокоилась, — отметила Сафарова. – Я надеваю его по особым случаям».

Тимати традиционно входит в топ отечественных звезд с самыми высокими доходами. Подсчитывая его состояние, Forbes берет во внимание как музыкальную деятельность, так и бизнес. И в 2021 году Тимур Юнусов занял четвертую строчку рейтинга «50 самых успешных российских звезд» с состоянием в 10,4 млн долларов.

