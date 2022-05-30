Тимати расстался, а Симона все еще любит: мама рэпера публично восхитилась фигурой Алены Шишковой

В Сети складывают легенды о том, как мама рэпера Тимати Симона Яковлевна Юнусова относится к избранницам своего сына.

У женщины сложные отношения с мамой сына Тимати Ратмира Настей Решетовой. Настолько, что Решетова довольно долго не давала несостоявшейся свекрови общаться с внуком.

И совсем другое дело предшественница Анастасии, тоже модель Алена Шишкова. Она без сомнений доверила Симоне воспитание своей дочери от Тимати Алисы. Бабушка всецело занимается девочкой и рассказывает о ее успехах поклонникам.

Более того, Алена Шишкова сумела так расположить к себе строгую Симону Яковлевну, что та оставляет комментарии под снимками модели, на которых она предстает с минимумом одежды.

Так, Симона Яковлевна похвалила стройную фигуру Шишковой, увидев ее в микротопе и коротких шортиках.

«С такой фигурой только в наш серф-лагерь! Ты всех за пояс заткнешь», — восхитилась мама рэпера Тимати Аленой Шишковой.

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