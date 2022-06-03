Алена Шишкова: как познакомилась с Тимати, с кем крутила романы и почему ее дочь воспитывает названая свекровь

Модель Алена Шишкова прославилась на конкурсе красоты, после чего покорила сердце рэпера Тимати и родила ему дочку. Но союз пары закончился не свадьбой, а расставанием. Об этом подробнее — в нашем материале.

Алена Шишкова: детство, родители

Алена Шишкова родилась в Тюмени 12 ноября 1992 года. В семье она стала единственным ребенком, родители старались, чтобы дочка росла в достатке. С детства девочка увлекалась творчеством, занималась вокалом и даже мечтала о сцене. Но покорила шоу-бизнес по-другому.

В подростковом возрасте ее заметили в модельном агентстве и пригласили стать моделью. Параметры девушки как раз идеально подошли для подиумов — рост 176 см и вес 54 кг. Успех пришел в родном регионе быстро — различные фотосессии, мероприятия и конкурсы стали неотъемлемой частью жизни девушки.

Алена Шишкова: карьера

Пройдя ряд городских и региональных конкурсов, в 2012 году Алена Шишкова стала участницей конкурса «Мисс Россия» в Москве. Она проявила себя и была замечена членами жюри, которые присудили ей звание второй вице-мисс России.

После конкурса по Сети разлетелся ролик, как Шишкова отвечает на вопросы в интеллектуальном конкурсе. Девушка отвечала невпопад и не согласовывала фразы в предложении. А ленточка с именем то и дело скользила с плеча. Позже она оправдалась: мол, плохо закрепили, она переволновалась и не могла сосредоточиться.

После успеха на конкурсе Шишковой стали предлагать сотрудничество многие модные журналы и бренды. Московское модельное агентство «Ренессанс» заключило с ней контракт. После этого длинноногая блондинка принимала участие в фэшн-показах Недель моды Милана и Токио, а также в Москве. Например, на Mercedes Fashion она дефилировала в одежде бренда Black Star Wear.

Алена Шишкова: бизнес, другие проекты

После модельного Шишкова занялась бьюти-бизнесом. В 2017 году она создала косметический бренд White Starbeauty и с партнерами открыла салон красоты White Star на Новом Арбате. Правда, спустя два года студия перешла во владение соучредителей, и Шишкова не смогла отвоевать его.

Также Алена Шишкова снималась в музыкальных клипах. В 2012 году она появилась в клипе «Девочка-конфетка» у Тимати, а также в 2017 году — в видео на его песню «Демоны». В 2019 году стала главной героиней в красивом клипе певца Arash под названием One night in Dubai.

Алена Шишкова: личная жизнь

Личная жизнь Алены Шишковой поклонников всегда интересовала очень сильно. На пике своей карьеры девушка встречалась с вратарем киевского «Динамо», с которым познакомилась в Сети. Они долго переписывались, а потом девушка летала в столицу Украины. Отношения оказались краткосрочными, но запомнились публике.

В 2012 году на съемках клипа модель познакомилась с рэпером Тимати. Она сразу выделилась из толпы красавиц, когда отказалась сниматься в нижнем белье. Это зацепило певца, он проявил инициативу и раздобыл ее номер телефона, правда, она не отвечала ему взаимностью. Спустя несколько месяцев исполнитель смог добиться первого свидания, и они уже не расставались.

В 2014 году Шишкова родила дочь Алису. Всю беременность модель прожила на вилле в Доминикане и всячески скрывала свое интересное положение и даже опровергала новости на различных сайтах. Однако факт оказался налицо.

Поклонники пары ждали, что Тимати вот-вот поведет красотку под венец, но вместо этого в 2015 году они объявили о разрыве. Рэпер сразу же стал встречаться с другой моделью, Анастасией Решетовой, которую разъяренные фанаты Шишковой и назвали виноватой в распаде пары.

Дочь Шишковой и Тимати стала больше времени проводить с бабушкой Симоной Юнусовой. Публика это быстро заметила и стала упрекать модель в том, что воспитанием наследницы она не занимается. По сей день мать Тимати, по мнению подписчиков, занимается девочкой гораздо больше, чем сама Алена. В свою защиту девушка объявила, что не способна обеспечить дочке курорты и роскошную жизнь, как это получается у Тимати и его семьи, поэтому часто отпускает Алису с бабушкой.

После Тимати Шишкова недолго была одна. В 2016 году заговорили о ее романе с пилотом «Формулы-1» Никитой Мазепиным, пару часто видели вместе. Но сама красотка никак не афишировала отношения.

В 2018 году появились слухи о романе Шишковой с бизнесменом Павлом Дуровым. Создатель соцсетей «ВКонтакте» и Telegram появлялся даже в микроблоге у модели. Но девушка призналась, что кроме дружбы между ними ничего нет.

То и дело Шишковой приписывают все новые и новые романы. Сама девушка на слухи не реагирует и личную жизнь скрывает от посторонних. Так что доподлинно неизвестно, кем сейчас занято ее сердце.

Алена Шишкова: внешность, пластика, тату

От природы Алена Шишкова — блондинка. И она всегда носила длинные волосы. После расставания с Тимати девушка решила кардинально преобразиться и перекрасилась в брюнетку. А также смогла удивить тем, что, оказывается, все время наращивала волосы. На этой почве у нее даже возникали проблемы с густотой волос, и на время она отказывалась от искусственных прядей, чтобы сохранить свою шевелюру.

После свалившейся славы Алена Шишкова решилась на пластику внешности. Она сделала ринопластику, увеличила губы, а также маммопластику, но отрицает сей факт. Хотя поклонники уже давно сравнили снимки «до» и «после».

Также Алена сделала две татуировки на теле, одну на лопатке в виде текста, за что ее сравнили с Анджелиной Джоли. Вторая красуется на левом запястье, с латинского означает «торопись медленно».

Не так давно состояние здоровья Алены Шишковой стало вызывать беспокойство у поклонников. Многие заметили сначала постоянное ношение перчаток. Как раз в 2019 году скончалась певица Юлия Началова, которая страдала подагрой. И публика заговорила, что бывшая пассия Тимати прячет искаженные болезнью кисти рук. Но девушка опровергла слухи, объяснив, что ее нежная кожа на руках постоянно сохнет, и так она ее защищает.

Чуть позже в глаза многим бросилась излишняя худоба Шишковой. Она буквально таяла на глазах, и преданные фанаты стали бить тревогу — мол, у любимицы анорексия. Но девушка вновь успокоила всех, объяснив, что у нее все в порядке со здоровьем.

Алена Шишкова сегодня

В настоящее время Алена Шишкова занимается воспитанием дочери и старается уделять ей по возможности больше времени. Девушка ведет свой микроблог, где делится красивыми снимками с фотосессий и селфи, много показывает наследницу и своих родителей.

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