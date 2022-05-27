Тимати произвел фурор, представ с сыном и дочкой на Мальдивах

Известный музыкант и продюсер Тимати проводит каникулы с детьми от разных женщин.

Рэпер Тимати поделился в микроблоге галереей позитивных снимков, которые сделал во время отдыха на Мальдивах.

В кадре он предстал с двумя своими наследниками от разных возлюбленных. Рэпер Тимати позирует с дочкой Алисой, которую родила модель Алена Шишкова, и сыном Ратмиром. Мальчик появился на свет в результате отношений Тимати с моделью и телеведущей Анастасией Решетовой.

«Коротко о главном», — подписал снимки Тимати.

На всех фотографиях музыкант и его отпрыски выглядят невероятно счастливыми и довольными друг другом. Подписчики Тимати пришли в восторг.

Снимки произвели настоящий фурор в Сети, получив более трехсот тысяч лайков и тысячи комментариев. Поклонники восторгаются тем, какой замечательный отец Тимати и какие очаровательные у него получились детки.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.