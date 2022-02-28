Русская Ким Кардашьян: как Анастасия Решетова стала знаменитой, почему разошлась с Тимати и зачем поправилась до 70 кг

Модель и бизнес-леди Анастасия Решетова стала знаменита благодаря громкому роману с рэпером Тимати. Их счастье длилось несколько лет, они стали родителями сына Ратмира, но в 2020 году расстались. Развода не было, так как пара не играла свадьбу, вопреки множеству слухов о бракосочетании.

Сейчас Решетова — успешная бизнесвумен, которую часто сравнивают с Ким Кардашьян. Как и знаменитая американка, российская модель недавно запустила собственный бренд нижнего белья. А также серьезно поправилась, обретя пышные объемы, которыми славится Ким.

Анастасия Решетова: детство, родители, настоящая фамилия

Анастасия Решетова родилась в Москве 23 января 1996 года. Родители развелись, когда будущая инстадива была совсем маленькая, и своей мамы она прочти не помнит, поскольку осталась жить с отцом, Григорием Анатольевичем Решетовым, как и младшая сестра Насти, Валя.

Родитель воспитывал девочек в строгости. Он был полковником, имеет степень кандидата юридических и исторических наук, в настоящее время занимается юриспруденцией. А вот о матери модель не рассказывала, поскольку отыскать ее не пыталась и не знает, где она сейчас.

Кстати, двойная фамилия Анастасии — Волконская-Решетова — от обоих родителей: она ее получила, соединив материнскую и отцовскую.

С детства девочку дразнили сверстники за высокий рост, сама она считала себя некрасивой. Обидные прозвища «дылда», «лошадь» и буллинг снижали самооценку Насти, которая, к тому же, не пользовалась популярностью у мальчиков.

Анастасия Решетова: карьера

В модельный бизнес Решетова попала еще школьницей. Данные, которыми располагала красотка — рост 180 см при весе 58 килограммов — позволили ей занять свою нишу. Она начала строить карьеру, чтобы скорее съехать от контролирующего отца.

В модельном агентстве она приняла участие в профессиональной фотосессии, и вскоре ее утвердили на конкурс красоты «Мисс Россия», где она представляла родной город Москву. Это событие в жизни девушки стало по-настоящему судьбоносным, хоть она и не выиграла главный титул, а стала 1-й вице-мисс. Но брюнетку заметили и начали активно приглашать на мероприятия и фотосъемки.

Также Решетова регулярно выходила на подиум. Например, она участвовала в показе одежды российского модельера Беллы Потемкиной в 2017 году, демонстрируя осенне-зимнюю коллекцию на Неделе моды в Москве.

Анастасия Решетова: бизнес

Не моделингом единым Решетова решила зарабатывать, к тому же век манекенщиц недолог. Красотка в 2016 году открыла собственный салон красоты Anatomia Beauty Clinic, в 2017 году запустила производство собственной линейки женской одежды In.Hype.

В конце 2017 года модель основала еще одну сеть салонов красоты Inhype beauty zone, после чего начала реализовывать франшизу этого бренда. Филиалы фирмы вскоре появились в разных российских городах и в Казахстане. Бизнес-леди подчеркивает, что на каждое открытие нового салона приезжает лично.

Зарабатывает Решетова и благодаря рекламе в Instagram. У нее почти 4,5 млн фолловеров, но после разрыва с Тимати девушка снизила блогерскую активность.

В 2021 году Решетова объявила о запуске собственного бренда нижнего белья. Она назвала свой бренд «Гейша» и в середине декабря, как обещала, представила на рынок первую коллекцию бренда нижнего белья. Сразу же ей прилетела хейтерская оценка — мол, брюнетка копирует Ким Кардашьян не только своей грузной «как у Ким», но и пошла по ее граблям, выпустив женские штучки с японским именованием. Поскольку известно, что американская миллионерша сначала назвала свои боди «Кимоно», чем жутко оскорбила жителей Страны восходящего солнца.

Анастасия Решетова: другие проекты

По окончании школы девушка хотела получить высшее журналистское образование в МГУ, но не поступила. Зато смогла стать телеведущей и даже написала книгу — в 2017 году модель представила миру издание «Сегодня я проснулась другой», в котором поразмышляла на тему саморазвития, дала советы и рекомендации о питании, тренировках, красоте и стиле.

А амбиции телеведущей Анастасия удовлетворила в 2021 году. Она стала ведущей шоу «Ты_топ-модель» на ТНТ.

«Внешние данные вообще не важны, если женщине, девушке нечего сказать миру. Модель должна использовать свою внешность по максимуму для того, чтобы каждым своим движением показывать разные грани своего характера. Это очень сложно», — таков был посыл Решетовой в шоу.

Кроме того, во время романа с Тимати Решетова снялась в двух его клипах : «Зеро» и «Ключи от Рая». Также брюнетка появилась в клипе Ольги Серябкиной «Пьяная» в 2017 году.

Анастасия Решетова: личная жизнь

До встречи с Тимуром Юнусовым, наиболее известным как рэпер Тимати, Анастасия Решетова, по слухам, встречалась с неким Юрием Раушкиным, работавшим в «Газпроме».

В 2014 году модель отправилась отдыхать с Тимати на курорт, и поклонники очень быстро рассекретили, кто эта эффектная брюнетка рядом с недавно ставшим папой рэпером. Скандал получился знатный, ведь о том, что с предыдущей пассией, моделью Аленой Шишковой, музыкант расстался, официально заявлено не было. И лишь когда шумиха поднялась, Тимати пришлось объясняться: мол, расстались еще до отпуска.

Решетова и Тимати долго не афишировали свои отношения, поскольку Анастасию считали разлучницей. Но страсти поутихли, и поклонники музыканта приняли его новую избранницу.

Вскоре пара начала жить в гражданском браке, и фанаты ждали, что они вот-вот отправятся в ЗАГС. Сама Решетова подогревала слухи неоднозначными намеками. Например, осенью 2018 года на безымянном пальце модели подписчики заметили кольцо с бриллиантами.

Сопоставив этот факт с одинаковыми подписями в аккаунтах у возлюбленных и найдя там дату 25.08.2018, фолловеры утвердились во мнении, что это — день помолвки. Сама девушка в то время обронила комментарий, что скоро ее вызывающие наряды уйдут в прошлое, и многие поклонники стали верить, что Настя беременна.

Или, к примеру, как будто бы случайно у себя в stories модель засветила документы на имя Анастасии Юнусовой. Тогда некоторые поклонники сопоставили, что их с Тимати поездка в Париж в начале 2019 года была свадебной. Однако позже информация о бракосочетании не подтвердилась.

А вот беременность у Решетовой действительно наступила, но чуть позже. Хоть сама Анастасия тщательно скрывала свое интересное положение от публики. Рассекретить будущее пополнение у Тимати решил его бизнес-партнер по лейблу Black Star Павел Курьянов, и сделал это невероятно широким жестом — на премии телеканала RU.TV весной 2019 года.

Мамой Анастасия Решетова стала в октябре 2019 года. Она родила возлюбленному сына, которого они назвали Ратмиром — в честь погибшего друга Тимати Ратмира Шишкова. Однако наличие малыша не уберегло пару от разрыва. В сентябре 2020 года девушка сообщила у себя в микроблоге, что они с бойфрендом приняли решение расстаться. Это был душераздирающий пост, полный боли и любви.

«Этот год стал тяжелой проверкой на прочность для многих, но наш союз ее не выдержал. Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе. Это были прекрасные 6 лет с момента нашей встречи и до этого лета. Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнерами. Между нами было многое, и это было прекрасно! Эти отношения были очень многогранны, наполненны и эмоциональны. Но в этой жизни нет ничего вечного и все имеет свойство заканчиваться. Я изменилась, и мои взгляды на жизнь — тоже. Во избежание грязных сплетен говорю сразу, что здесь не замешаны посторонние люди и про «бумеранг» можете тоже забыть. Так как было тогда и сейчас — знаем только мы, и объясняться подробнее не вижу смысла», — писала в момент разрыва с Тимати Решетова.

Модель подчеркнула, что они с Тимати продолжат вместе воспитывать своего сына. Тогда многие хейтеры начали высказываться, что, мол, Ратмира явно желала бы растить его бабушка Симона, мама Тимати, и гадали, когда же он переедет к ней. Но мальчик остался жить с мамой.

Тогда многие были уверены, что расставание не настоящее, а хайповое — обоим знаменитостям потребовался дополнительный пиар. Спустя несколько дней Решетова объявила, что будет телеведущей — на ТНТ запускается новое шоу «Ты_топ-модель».

А потом и Тимати признался, что будет новым холостяком в одноименном проекте в грядущем сезоне. Пазл, казалось бы, сложился, разрыв явно липовый, ведь кто возьмет в герои романтического шоу несвободного? И поверившие в эту теорию заговора фанаты ждали по окончании шоу воссоединения пары. Но его не произошло до сих пор.

После разрыва с Тимати Решетовой приписывали роман с коллегой по проекту «Ты_топ-модель» на ТНТ, стилистом Алеко Надиряном. Многие подписчики стали замечать, что их отношения давно пересекли границы съемочной площадки, они регулярно проводят время вместе и обосновались в публикациях друг у друга в Instagram.

На прямой вопрос, правда ли, что Алеко — это ее молодой человек, модель ответила: «Нет! Алекоша — мой партнер, стилист, близкий приятель и просто хороший человек!»

Анастасия Решетова: горячие фото

До того, как принять ислам в 2021 году, Анастасия Решетова часто делилась горячими фото — в купальниках и нижнем белье, миниатюрных нарядах и полупрозрачных одеждах. Но, сменив религию, девушка перестала публиковать подобный контент.

Анастасия Решетова: пластика

Несмотря на кардинальные изменения во внешности, Решетова отрицает какие-либо пластические операции в своем прошлом. Однако поклонники уверены, что губы, нос и грудь у нее — не от природы, а от хирурга.

Анастасия Решетова сегодня

В настоящее время Анастасия Решетова редко выходит в Сеть — девушка приняла для себя решение не афишировать много закулисья, включая личную жизнь. Также знаменитость не рассказывает о своем сыне так подробно, как это было раньше.

С отцом своего ребенка Решетова после расставания общается хорошо. Бывшие влюбленные периодически встречаются, чтобы вместе решать вопросы воспитания сына Ратмира.

При этом Решетова стремится как можно меньше времени проводить в России. Девушка то живет в Дубае, то летает в Лондон. Объясняет она это тем, что в родном городе ее самочувствие резко ухудшается.

За последние несколько месяцев Решетова серьезно поправилась. Ее и раньше сравнивали с Ким Кардашьян, но когда она призналась, что сейчас весит 70 кг, а ее объемы округлились, то поклонники просто утвердились во мнении, что русская красавица подражает американской звезде.

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