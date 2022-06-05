Новости шоу-бизнеса: Галкин выступил в Израиле, Гребенщиков презирает россиян, Шахназаров назвал Чубайса «рыжим проходимцем»

Накануне Максим Галкин дал свой первый концерт в Израиле. Шоумен выступил в Тель-Авиве при полном аншлаге. Тем временем, Борис Гребенщиков заявил, что презирает россиян, а Яна Поплавская попросила Алексея Кортнева завязать свои яйца в тугой узел.
Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми популярными 4 июня, — в обзоре сайта Teleprogramma.pro.
Галкин дал первый концерт в Израиле
3 июня телеведущий и юморист Максим Галкин дал свой первый концерт в Израиле. Он прошел с аншлагом. На кадрах, которые появились в соцсетях, можно увидеть, что зрители долго хлопали мужу певицы Аллы Пугачевой и не хотели отпускать со сцены. В зале не было свободных мест.
Гребенщиков презирает россиян
Музыкант Борис Гребенщиков живет в Лондоне, а недавно приехал в Израиль. В программе «Настоящее время» он заявил, что презирает всех россиян.
«В теперешней России все средства массовой информации лгут. Здесь и объяснять нечего. Мнение людей, которых я презираю, меня совершенно не интересует», — сказал Гребенщиков.
Сукачев высказался о происходящем
Музыкант Гарик Сукачев высказался о происходящем в мире. Он привел слова музыканта Андрея Макаревича из его композиции «Самая тихая песня» и опубликовал фото с выбитой на груди татуировкой: «Родина или смерть».
«Надеюсь, этой фотографией я ответил на все вопросы», — написал Сукачев.
Шахназаров назвал Чубайса «рыжим проходимцем»
Накануне экс-главу РОСНАНО Анатолия Чубайса заметили в кипрском супермаркете с пустой тележкой. На ситуацию отреагировал публицист Михаил Шахназаров, написав стихи.
«И вдруг нежданно встал на лыжи, народом проклятый на век,
Хитрющий проходимец рыжий, а с ним и несколько калек», — написал Шахназаров.
Поплавская попросила Кортнева связать яйца
Актриса Яна Поплавская высказалась об Алексее Кортневе, концерт которого едва не сорвали в Нижнем Новгороде на днях. Актриса привела в пример тех, кто является настоящим патриотом, ездит на Донбасс, оказывает помощь.
«А если ты обосрал свою страну, то у тебя должны быть яйца. Завяжи свои яйца в тугой узел и скажи: «Я не с вами», — отметила Поплавская.
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