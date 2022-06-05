Новости шоу-бизнеса: Галкин выступил в Израиле, Гребенщиков презирает россиян, Шахназаров назвал Чубайса «рыжим проходимцем»

Об этих и других новостях из мира звезд – в обзоре Teleprogramma.pro.

Накануне Максим Галкин дал свой первый концерт в Израиле. Шоумен выступил в Тель-Авиве при полном аншлаге. Тем временем, Борис Гребенщиков заявил, что презирает россиян, а Яна Поплавская попросила Алексея Кортнева завязать свои яйца в тугой узел.

Об этих и других новостях из мира звезд, которые стали самыми популярными 4 июня, — в обзоре сайта Teleprogramma.pro.

Галкин дал первый концерт в Израиле

3 июня телеведущий и юморист Максим Галкин дал свой первый концерт в Израиле. Он прошел с аншлагом. На кадрах, которые появились в соцсетях, можно увидеть, что зрители долго хлопали мужу певицы Аллы Пугачевой и не хотели отпускать со сцены. В зале не было свободных мест.

больше по теме Максим Галкин при полном аншлаге выступил в университете Тель-Авива перед израильской публикой

Гребенщиков презирает россиян

Музыкант Борис Гребенщиков живет в Лондоне, а недавно приехал в Израиль. В программе «Настоящее время» он заявил, что презирает всех россиян.

«В теперешней России все средства массовой информации лгут. Здесь и объяснять нечего. Мнение людей, которых я презираю, меня совершенно не интересует», — сказал Гребенщиков.

больше по теме «В России все средства массовой информации лгут»: Гребенщиков заявил о своем презрении к россиянам

Сукачев высказался о происходящем

Музыкант Гарик Сукачев высказался о происходящем в мире. Он привел слова музыканта Андрея Макаревича из его композиции «Самая тихая песня» и опубликовал фото с выбитой на груди татуировкой: «Родина или смерть».

«Надеюсь, этой фотографией я ответил на все вопросы», — написал Сукачев.

больше по теме «Надеюсь, этой фотографией я ответил на все вопросы»: Гарик Сукачев высказался о происходящем

Шахназаров назвал Чубайса «рыжим проходимцем»

Накануне экс-главу РОСНАНО Анатолия Чубайса заметили в кипрском супермаркете с пустой тележкой. На ситуацию отреагировал публицист Михаил Шахназаров, написав стихи.

«И вдруг нежданно встал на лыжи, народом проклятый на век, Хитрющий проходимец рыжий, а с ним и несколько калек», — написал Шахназаров.

больше по теме «Хитрющий проходимец рыжий»: Шахназаров написал стихи про замеченного на Кипре Чубайса

Поплавская попросила Кортнева связать яйца

Актриса Яна Поплавская высказалась об Алексее Кортневе, концерт которого едва не сорвали в Нижнем Новгороде на днях. Актриса привела в пример тех, кто является настоящим патриотом, ездит на Донбасс, оказывает помощь.

«А если ты обосрал свою страну, то у тебя должны быть яйца. Завяжи свои яйца в тугой узел и скажи: «Я не с вами», — отметила Поплавская.

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