«Завяжи свои яйца в тугой узел и скажи: «Я не с вами»: Поплавская высказалась о Кортневе

По словам актрисы, музыканту надо съездить в Донбасс и посмотреть, что там происходит.

Актриса Яна Поплавская в беседе с Teleprogramma.pro высказалась о лидере группы «Несчастный случай» Алексее Кортневе, концерт которого в Нижнем Новгороде едва не сорвали.

«Это что единичный случай? Есть министр культуры. Прекрасная, красивая девушка. Есть большой аппарат людей, которые отвечают за культурную составляющую. Есть прекрасный Володин. Я сейчас не иронизирую. Мне кажется, что эти вопросы туда надо адресовать. Причем коллегами-журналистами». Яна Поплавская

По словам Яны Поплавской, если человек зарабатывает деньги в этой стране, то очень странны его непатриотические высказывания. «Почему ты рассчитываешь на зрителя, который сейчас помогает, перечисляет деньги для детей в Донбассе. Из этой помощи складываются огромные реки. Вот Боря Корчевников помогает, например. Патриотизм – это действия. Человек берет деньги из семьи и помогает. Вот эти люди по-настоящему и заслуженные, и народные. А если ты обосрал свою страну, то у тебя должны быть яйца. Завяжи свои яйца в тугой узел и скажи: «Я не с вами». Съезди в Донбасс, посмотри, что там происходит. Кусать руку дающего, обгаживать, где ты живешь — так нельзя. Ну если тебе стыдно – соверши какой-нибудь поступок», — заявила актриса.

Напомним, что несколько дней назад едва не был сорван концерт Алексея Кортнева в Нижнем Новгороде. Некоторые жители города были недовольны антироссийскими высказываниями музыканта, прозвучавшими ранее.

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