Максим Галкин при полном аншлаге выступил в университете Тель-Авива перед израильской публикой

В зале не было свободных мест, а зрители долго аплодировала российскому юмористу.

Телеведущий и юморист Максим Галкин дал свой первый концерт в Израиле. Видео с его выступления появилось в соцсетях.

На кадрах можно увидеть, что зрители долго хлопали мужу певицы Аллы Пугачевой и не хотели отпускать со сцены. В зале не было свободных мест.

Напомним, что Максим Галкин уже три месяца находится в Израиле. В этой стране всего в июне пройдет 16 его концертов.

Уже 4 июня Максим Галкин выступит в Центре сценических искусств Беэр-Шевы. Преставление перед зрителями начнется в 20.00 по местному времени.

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