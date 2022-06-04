«Надеюсь, этой фотографией я ответил на все вопросы»: Гарик Сукачев высказался о происходящем

Музыкант разместил снимок с наколкой на груди «родина или смерть».

Музыкант Гарик Сукачев в «Телеграм» высказался о происходящем в мире. Он привел слова музыканта Андрея Макаревича из его композиции «Самая тихая песня».

«Есть на свете вещь, которую никак я не могу понять. Чем у человека меньше слов, тем громче будет он кричать. Если человеку будет, что сказать — он лучше промолчит. И лишь только тот, кому нечего сказать громче всех кричит», — заявил Гарик Сукачев.

Далее Гарик Сукачев подписал: «Надеюсь, этой фотографией я ответил на все вопросы».

Напомним, что Андрей Макаревич находится в Израиле. При этом он уже не раз негативно высказывался о России и россиянах.

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