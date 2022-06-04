«В России все средства массовой информации лгут»: Гребенщиков заявил о своем презрении к россиянам

По словам музыканта, если есть возможность спорить, то спорить уже не о чем.

Музыкант Борис Гребенщиков в программе «Настоящее время» заявил, что презирает всех россиян.

«В теперешней России все средства массовой информации лгут. Здесь и объяснять нечего. Мнение людей, которых я презираю, меня совершенно не интересует». Борис Гребенщиков

Как отметил музыкант, если есть возможность спорить, то спорить уже не о чем. «Я никому особенно руки не протягивал, но мне кажется, что все эти стремления разделять людей на этих и этих — они все равно к добру не приведут», — заявил Борис Гребенщиков.

Напомним, что Борис Гребенщиков живет уже давно в Лондоне. Он за последнее время сделал ряд громких противоречивых заявлений, посвященных ситуации на Украине.

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