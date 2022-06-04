«Хитрющий проходимец рыжий»: Шахназаров написал стихи про замеченного на Кипре Чубайса

Накануне сбежавшего из России Анатолия Чубайса заметили на Кипре. Бывшего главу РАО ЕЭС и Роснано заметили в одном из супермаркетов Лимассола с пустой продуктовой тележкой. Фото произвело эффект разорвавшейся бомбы и быстро распространилось по Сети. Пока одни делали мемы, публицист Михаил Шахназаров написал об экс-политике стихи, которые опубликовал в своем телеграм-канале.

«И вдруг нежданно встал на лыжи, народом проклятый на век, Хитрющий проходимец рыжий, а с ним и несколько калек. Они в бегах, они далече, умчались в миг от буквы Z, Но мы уверены в их встрече со «следаками» в КПЗ».

Напомним, Михаил Шахназаров уже не раз высказывался об экстренно покинувших Россию звездах.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.