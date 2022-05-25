Новости шоу-бизнеса: Гребенщиков отдал украинцам большие деньги, Шнуров раскритиковал новый «Москвич», с кем Агутин изменяет Варум

Об этих и других новостях из мира звезд – в обзоре Teleprogramma.pro.

Накануне выяснилось, что живущий в Лондоне Борис Гребенщиков передал Украине 12 млн долларов. Тем временем, Александр Маршал озвучил размер своей пенсии в России. А Сергей Шнуров представил новый клип, в котором высмеял российский «Москвич». Об этих и других новостях из мира звезд – в обзоре Teleprogramma.pro.

Борис Гребенщиков не пожалел денег

Накануне выяснилось, что Борис Гребенщиков отдал в фонд помощи украинцам 12 миллионов долларов. Откуда у лидера «Аквариума» такие деньги – задумался Антон Красовский в собственном YouTube-шоу.

«Откуда у него 12 миллионов долларов, чтобы подарить их хохлам? Значит, у него есть 120 миллионов долларов, чтобы оставить себе. Это как же у нас получают артисты-то? Вот это и есть город золотой, набитый купюрами», — сказал Красовский.

Александр Маршал озвучил размер пенсии

Тем временем певец Александр Маршал о таких деньгах речи не ведет. На днях он озвучил размер своей пенсии. Выяснилось, что получает артист всего 12 тысяч рублей в месяц.

«Я живу за городом, поэтому мне не положена надбавка как заслуженному артисту», — сказал Маршал.

Сергей Шнуров представил новый клип

Сергей Шнуров отреагировал на возвращение в России к производству автомобиля «Москвич» и тут же выпустил новый клип. Хит вмиг занял первое место в трендах YouTube.

«Приварю к нему мигалки, наждаком зачищу швы, пожалеет еще Галкин, что уехал из Москвы. Что за чудо-юдо, рыба-кит, я уже такое видел где-то, — по дороге едет и кипит».

Леонида Агутина обвинили в изменах

Блогер Алена Жигалова обвинила артиста Леонида Агутина в изменах. По ее мнению, певец нечестен по отношению к жене Анжелике Варум. Причем, происходит это регулярно.

«Может, хайпожоры — это те, кто периодически ловит вас на изменах Анжелике Варум. С моделями или участницами шоу «Голос», — заявила Алена Жигалова.

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Анастасия Волочкова высказалась об «изгнании» из Турции

Более недели Анастасия Волочкова провела в Турции со своим новым возлюбленным. Возвращалась с курорта балерина турецкими авиалиниями, поэтому тут же пошли слухи, то блондинку попросту депортировали из страны.

«Любимые мои, почему многим хочется, чтобы меня отовсюду изгоняли? Чем я вам так мешаю? Красотой, стройностью, успехом, правдой, смелостью? Да вам же без меня скучно! Никто ниоткуда меня не депортировал, а со счастливыми лицами встречали и проводили», — высказалась Волочкова.

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