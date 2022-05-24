«Город золотой, набитый купюрами»: Красовский заявил, что Гребенщиков заплатил 12 млн долларов за визу

Телеведущий Антон Красовский в эфире своего шоу «Антонимы» с Александром Маршалом удивился, что музыкант Борис Гребенщиков отдал в фонд помощи украинцам 12 миллионов долларов.

«Я надел сегодня френч, как у Рамзана Кадырова. Пытался написать проповедь, но все крутилось вокруг цифры 12 миллионов долларов. Борис Гребенщиков отдал такую сумму в фонд несчастных страдающих украинцев. Откуда у него 12 миллионов долларов, чтобы подарить их хохлам? Значит у него есть 120 миллионов долларов, чтобы оставить себе. Это как же у нас получают артисты-то? Вот это и есть город золотой, набитый купюрами. Вы думали, что это генералы хранят такие деньги только у себя. Нет. Это значит у Бориса Борисовича есть так много». Антон Красовский

Как отметил Красовский, он сочувствует Гребенщикову.

«Это значит надо иметь открытые визы в Великобританию, Евросоюз, США. Вам надо оправдаться перед прекрасными людьми, которые живут на этом острове. Заплатить 12 миллионов долларов за визу? Это фантастика, конечно», — заявил Антон Красовский.

Ранее Борис Гребенщиков обмолвился, что дал благотворительные концерты в Германии. Заработанные 12 миллионов долларов он отдал в помощь украинцам.

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