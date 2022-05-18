«Не путать с трансгендером»: Алена Жигалова высмеяла Ольгу Бузову, ставшую трендсеттером года

Певица была счастлива получить престижный приз на премии «Жара Music Awards».

Видеоблогер Алена Жигалова в «Телеграм» высмеяла певицу и телеведущую Ольгу Бузову, которая победила на премии «Жара Music Awards» в номинации «Трендсеттер года».

«Ольга Бузова — трендсеттер года по версии «Жары»! Не путать с трансгендером». Алена Жигалова

В своей речи Ольга Бузова подчеркнула со сцены, что ей не в первой соревноваться с мужчинами и выигрывать у них.

Напомним, что 17 мая в Москве состоялась премия «Жара Music Awards». На ней присутствовали многие российские селебрити.

Заметим, что трендсеттер — это человек, который умеет предугадывать и находить новые ниши на рынке, придумывать и привносить нечто новое.

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