«Хайпожоры ловят вас»: Жигалова обвинила Агутина в изменах Варум с моделями

Как отметила видеоблогер, музыканту надо разобраться, кто его подставляет.

Видеоблогер Алена Жигалова в шоу «Алена, блин! Говорит» заявила, что певец Леонид Агутин регулярно изменяет своей жене Анжелике Варум.

«Агутин и Варум живут в Майами, но Агутин заявлен на концерте «Стереолето», который пройдет в июне в Петере. Через несколько дней Агутин выступил с опровержением, что все это неправда. Он в России и патриот, а слухи распространяют хайпожоры». Алена Жигалова

Как отметила Жигалова, она не понимает, о каких хайпожорах говорит Агутин. «Те, кто рисует ваше имя в поддержку то Украины, то России. Может, хайпожоры — это те, кто периодически ловит вас на изменах Анжелике Варум. С моделями или участницами шоу «Голос», — заявила Алена Жигалова.

Напомним, что у Леонида Агутина и Анжелики Варум в Америке живет дочь. Сами они большую часть года проводят в России.

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