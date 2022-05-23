Сергей Шнуров высказался об отъезде из России

Сергей Шнуров считает, что многие его коллеги по шоу-бизнесу уже не вернутся в Россию, так как «сожгли все мосты».

«Но я никуда уезжать не собираюсь!» — отметил музыкант.

По его мнению, позиция уехавшего — очень слабая.

«Если ты остался здесь, то ты остался со своим зрителем. По-прежнему в России можно высказываться довольно остро, не нарушая законодательство. Свобода слова еще присутствует в этой стране! И уехать — это значит предать своего зрителя», — заявил Шнуров.

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