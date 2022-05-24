«Живу за городом, поэтому мне не положена надбавка»: Александр Маршал озвучил размер пенсии

По словам музыканта, он успел выйти на пенсию и оформить себе пособие еще до реформы.

Певец Александр Маршал в программе «Антонимы» с телеведущим Антоном Красовским озвучил размер своей пенсии.

«Я получаю пенсию. С шестидесяти лет. Я успел до поднятия пенсионного возраста. У меня пенсия 12 тысяч, блин, рублей. Я живу за городом, поэтому мне не положена надбавка как заслуженному артисту». Александр Маршал

Как отметил Александр Маршал, он прописан в Подмосковье уже 15 лет. «Раньше был прописан в Москве, где у меня была квартира. Но Подмосковье — это же тоже Россия», — заявил Александр Маршал.

Напомним, что Александр Маршал — бывший участник культовой российской группы «Парк Горького». Лауреат премий «Шансон года», «Золотой граммофон» и фестиваля «Песня года».

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