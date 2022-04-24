«Сжигает мосты возможного возвращения»: Собчак оценила новое высказывание Галкина

Телеведущая подозревает, что ее коллега уже не планирует возвращаться на родину.

Вслед за Курбаном Омаровым о свежем пасхальном высказывании Максима Галкина из Израиля высказалась Ксения Собчак.

40-летняя телеведущая отметила, что ее коллега очень жестко высказался о событиях на Украине.

«Судя по применению новых законов в России, этим он как бы сжигает мосты возможного возвращения», — пишет журналистка в Telegram.

Добавим, что сама Собчак, как и Галкин, покинула Россию. Недавно она отметилась на Кипре.

Напомним, что семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина уже два месяца проживает в Израиле. Шоумен говорит, что уехал на отдых, но одновременно решил поправить свое финансовое положение, дав ряд концерт за рубежом. А российские поклонники звездной четы не перестают гадать, вернется ли самая известная пара отечественного шоу-бизнеса назад и когда.

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