«Мира, любви, добра!»: загорелый, но печальный Галкин поздравил православных с Пасхой

Максим Галкин вышел на связь со своими поклонниками 24 апреля, чтобы поздравить своих подписчиков с христианским праздником.

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Несмотря на светлый день, артист выглядел грустным. Однако загар на его лице свидетельствовал о том, что он явно не ведет затворнический образ жизни.

«Поздравляю всех православных со светлым праздником Пасхи! Мира всем, любви, добра!» — обратился он к своим подписчикам в Telegram.

Ответных поздравлений Максим Галкин не получит, он принял решение отключить комментарии в своих соцсетях. Как оказалось, он их читал и характер этих сообщений ему не всегда нравился.

Напомним, Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой, а также детьми Лизой и Гарри уехал в Израиль. По словам комика, изначально он планировал отдохнуть, а теперь решил еще и подзаработать на гастрольных турах за границей.

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