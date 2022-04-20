«Ребят, я не в Израиле»: Собчак в халате и без макияжа покрасовалась на фоне пальм и побережья

Ксения Собчак уже много лет работает на телевидении. В молодости она вела шоу «Дом-2», а также «Блондинка в шоколаде». Но со временем Ксения стала вести серьезные передачи, брать интервью у именитых персон.

Однако порой и она сама оказывается в центре внимания. Недавно блондинка съездила с сыном Платоном в Израиль. Вскоре появились слухи, что она получила израильское гражданство.

Но сама Ксения опровергла слухи. Она демонстративно прогулялась по улочкам Подмосковья, но вскоре снова уехала. Очевидцы видели ее во время посадки на рейс. Но потом телеведущая сообщила, что находится в Европе.

Она отметила, что уехала в командировку и просто снимает интервью. На этот раз Собчак запечатлелась в отеле на побережье с пальмами. Она покрасовалась без макияжа и в халате.

«Друзья, я поняла, что такое скрытый антисименизм. В моих соотечественниках он проявляется в том, что я могу быть в любой стране мира, но главное, чтобы не в Израиле! Поэтому фотоподтверждение! Ребят, я не в Израиле. Я по-прежнему в командировке. Правда, в очень красивом месте в Европе. Может, угадаете. Дай бог здоровья тем моим соотечественникам, которых я снимаю в таких роскошных местах. Можно сказать, вечером работа, а днем в халатике отдых», — высказалась она.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!