«Киприоты, молодцы»: Собчак в синем берете и легкой блузке предстала в пустом ресторане на острове

Телеведущая рассекретила свое местоположение после отъезда из России.

Ксения Собчак является одной из самых известных телеведущих. Она не раз признавалась, что любит быть в центре внимания. Блондинка не пропускает громких премий и фестивалей.

Она уже давно снимает свои передачи, берет интервью у селебрити. Но не так давно Ксения съездила в Израиль с сыном Платоном. Вскоре появились слухи, что она получила израильское гражданство. Сама звезда отрицает такую информацию.

Не так давно Собчак снова улетела из Москвы. Ее видели во Франции, где она начинала утро с пробежки. А вот накануне телеведущая покрасовалась в отеле на побережье. Она заинтриговала поклонников.

А вот 21 апреля артистка решила рассекретить свое местоположение. Ксения в белой блузке и синем берете запечатлелась в пустом ресторане. Как оказалось, что она приехала на остров.

«Кипр встретил меня новым героем и классным отелем. Киприоты, молодцы, придумали универсальную формулу развития экономики острова: безналоговая зона для бизнеса. И развитие не замедлило себя ждать», — написала звезда.

Многие поклонники восхитились тем, как выглядит Собчак. Но некоторым кадр показался странным. «Головной убор как будто нарисовали. Интересно падает свет», «Кучеряво», «Простенький ресторан и никого нет», «Почему ощущение, что с фото что-то не так?», «А вы точно на Кипре?», «В Израиле стало скучно?», «Ну вы не перестаете удивлять», — прокомментировали пост подписчики.

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