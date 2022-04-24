«Я бы его разбил»: Курбан Омаров пригрозил мордобоем Максиму Галкину за его высказывания

Телеведущий Максим Галкин уже два месяца вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой живет в Израиле.
Оттуда шоумен записывает видеоролики, в которых объясняет российским поклонникам, почему он покинул Россию, уехал в Израиль и дает концерты в этой стране.
В одном из видеообращений Максим Галкин посетовал на то, что после 24 февраля потерял все рекламные контракты из-за того, что его лицо не разрешено показывать в рекламных паузах.
Слушать жалобы известного пародиста Максим Галкина стало невмоготу бывшему мужу Ксении Бородиной Курбану Омарову.
На видеообращение Максима Галкина Омаров отреагировал в свойственной ему грубоватой манере. Он высказал свое мнение по поводу позиции Максима Галкина, фактически пригрозив знаменитости рукоприкладством.
«Я бы вообще его (лицо) разбил, пока идет реклама», — высказался Курбан Омаров в телеграм-канале.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.