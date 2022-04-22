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«Меня очень многое связывает с этой землей»: Максим Галкин оправдался за отъезд в Израиль

Телеведущий Максим Галкин вышел на связь с подписчиками из Кесарии.

«Меня очень многое связывает с этой землей»: Максим Галкин оправдался за отъезд в Израиль
Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Муж Аллы Пугачевой Максим Галкин решил, что пора объяснить своей аудитории, почему он вывез жену и детей именно в Израиль.

Шоумен записал видеообращение к подписчикам, в котором рассказал, чем ему дорога эта страна.

«Я обожаю Израиль. Здесь лечились мои родители от онкологии, и израильские врачи им продлили жизнь. Меня очень многое связывает с этой землей. Это действительно моя родная земля. Так же, как и Россия», — сказал Максим Галкин.

Напомним, в Израиль Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми Гарри и Лизой уехали в конце февраля.

Максим Галкин
Максим Галкин вышел на связь из дома в Кесарии. Фото: соцсети

Здесь Алла Борисовна отметила свой 73-й день рождения в кругу близких и друзей. В Израиле Пугачева и Галкин отпраздновали Вербное воскресенье, показав на видео фрагмент обеда в одном из ресторанов Кесарии.

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google новостиАлла ПугачеваИзраильМаксим Галкинэмиграция