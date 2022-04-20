Что не так со «списком 31»: на самом ли деле в России запретили Лободу, Дорна, Сердючку и других украинских звезд

Источники отрицают, что украинских артистов не будут пускать в Россию в течение ближайших 50 лет.

В среду, 20 апреля, по телеграм-каналам начали распространять список украинских артистов, которым якобы запрещен въезд в Россию на целых 50 лет.

В нем 31 фамилия известных и любимых поклонниками звезд украинского шоу-бизнеса: певец Макс Барских, певица Светлана Лобода, певец Монатик, музыкальный дизайнер Иван Дорн, телеведущие Антон Птушкин и Николай Серга («Орел и решка»), певец Никита Алексеев («Пьяное солнце»), детский врач Евгений Комаровский, певица Надя Дорофеева, лидер группы «Валентин Стрыкало» Юрий Каплан, дуэт Настя Каменских и Потап (Алексей Потапенко), режиссер клипов Филиппа Киркорова, Аллы Пугачевой, Дмитрия Маликова и многих других Алан Бадоев, лидер «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук, ведущий Андрей Бедняков («Орел и решка»), Андрей Данилко, блиставший в нулевые на российской эстраде и ТВ под псевдонимом Верка Сердючка.

Как оказалось, этот список — не что иное, как очередной фейк.

Журналисты «Комсомольской правды» обратились к своим источникам в силовых ведомствах, чтобы удостовериться в подлинности списка нежелательных персон.

В Министерстве культуры РФ не совсем поняли, какое отношение может иметь к ним даже теоретическая возможность существования подобного запрета.

Источники «КП» в МВД и ФСБ затруднились верифицировать бумагу. В полицейском ведомстве подобные списки, особенно без опознавательных знаков и на белом листе бумаги, попросту не распространяются в виде приказов.

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