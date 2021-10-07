Почему Светлана Лобода ни разу не была замужем и кому пообещала родить двоих сыновей

Светлана Лобода недавно оказалась под пристальным вниманием прессы и поклонников. Звезда разоткровенничалась о своей личной жизни, что делает крайне редко, и призналась, что готова подарить любимому сыновей. Фанаты быстро выяснили — она встречается с украинским олигархом армянского происхождения.

Какие еще романы и с кем были у Лободы, кому артистка пообещала родить двоих сыновей, как пробила себе дорогу на вершину музыкального Олимпа на всем постсоветском пространстве и почему ни разу не сходила под венец — в нашем материале.

Светлана Лобода: детство

Светлана Сергеевна Лобода родилась 18 октября 1982 года в Киеве в украинской семье Сергея Васильевича Лободы и Натальи Васильевны Лободы. У нее есть младшая сестра Ксения, которая появилась на свет спустя 10 лет. Девушка занимается моделингом, давно замужем и очень часто видится с Лободой-старшей.

Решение стать артисткой будущая поп-дива приняла еще в детстве. На это повлиял пример ее бабушки Людмилы Лободы, в прошлом оперной певицы. Именно она отвела девочку в музыкальную школу и поддерживала ее. А проявлять свой талант Света стала, делая для родных домашние концерты.

По окончании школы будущая заслуженная артистка Украины поступает в эстрадно-цирковую академию по направлению «эстрадно-джазовый вокал». В период учебы девушка не сильно увлекалась наукой, предпочитая покорять музыкальный Олимп. И первой ступенью для нее стала группа «Капучино» Виктора Дорошенко.

Светлана Лобода: начало карьеры

Благодаря группе «Капучино» вместе с Тиной Кароль Света Лобода быстро становится известной. Коллектив завоевывает украинскую эстраду, начинается активный период гастролей. Но Лобода вскоре понимает, что тяготится своим участием в «Капучино», однако контракт, по которому ей нужно выступать еще 2 года, ее не отпускает.

После группы Лобода начинает сольный путь как Alicia Gorn. Девушка подает себя на эстраде в стиле иностранной дивы с легким флером загадочности — не снимет черные очки, скрывается от папарацци, прячет личную жизнь. Но и такое амплуа ей очень быстро наскучит. И красотка понимает: нужно создавать собственный коллектив.

В 2004 году Светлана Лобода создает свою группу «Кетч», в которой становиться и продюсером, и костюмном, и режиссером шоу, и солисткой. С успехом артистка даёт концерты по стране, на одном из выступлений оказывается Константин Меладзе, и вскоре красотка получает предложение, от которого не сможет отказаться.

Светлана Лобода: «ВИА Гра»

Лобода получает ангажемент на кастинг в проект, который продюсирует Константин Меладзе — девичью группу «ВИА Гра», туда требовалась тебя солистка взамен покинувшей проект Анны Седоковой. Она проходит отбор, попадает в двадцатку лучших претенденток на место в коллективе.

На тот момент «ВИА Гра» уже прогремела не только на всю Украину, но и била рекорды популярности в России. И Лобода подошла под требования: вокальные данные, яркая внешность, харизма у девушки были на высоте. Ее кандидатура утверждается, и начинается непродолжительный, но знаковый период творчества Лободы в ярком трио.

В течение пяти месяцев Лобода была частью красивого шоу, но вскоре покинула проект. Она всегда хотела выступать сольно, а в проекте от девушек требовалось быть наравне со всеми и не выделяться. Поэтому сожаления по поводу принятого решений уйти из «ВИА Гры» не испытывала.

Светлана Лобода: сольная карьера

Злопыхатели заговорили о закате карьеры Лободы после ухода из «ВИА Гры» — мол, в свободном плавании девушка утонет, ведь сколько артистов пытались быть самостоятельными и в итоге закончили с творчеством. Но целеустремленная и амбициозная девушка не собиралась опускать руки и сидеть в ожидании предложений от продюсеров. В канун 2005 года она выпускает трек «Черно-белая зима», быстро ставший хитом. Укрепить позиции ей помогает альбом «Ты не забудешь», а шоу в его поддержку с проходит в стране с большим успехом.

Вместе с менеджером Александром Широковым артистка регистрирует лейбл S&A Music Group и покоряет украинский музыкальный Олимп как сольная исполнительница.

Хит за хитом привели Лободу к участию в главном музыкальном конкурсе Европы — Евровидении-2009. С песней Be My Valentine звезда предстает на шоу, посыл ее выступления содержит проблему домашнего насилия, но ожидаемого успеха не достигает и не проходит даже в десятку. Зато на официальном YouTube-канале клип на конкурсную песню артистки занял третье место.

В том же году Лобода знакомится с Нателлой Крапивиной, ставшей сначала подругой, а затем и продюсером звезды. Под ее руководством знаменитость выходит в топ артистов современности. Светлана регистрирует сценическое имя LOBODA, с которым выступает по сей день.

Летом 2010 года Лобода выпустила хит «Революция», который негласно знаменует начало нового периода в творчестве артистки. С этого периода звезда отодвигает на второй план эротизацию своего образа, делая ставку на иронию и эпатаж, которые в полной мере проявятся в клипах исполнительницы.

В 2012 году Лобода представляет новое шоу «Начало», с ним успешно гастролирует по стране. В конце того же года звезда становится единственной артисткой из Украины, ставшей участницей «Рождественских встреч» Аллы Пугачевой. На шоу она исполнила новую песню «Сорок градусов». В следующем году Светлана удостаивается звания заслуженной артистки Украины. В том же году выпускает первую песню на украинском языке «Кохана».

В 2014 году признание получает песня «Смотришь в небо», записанная в дуэте с Эмином. За хит пара удостаивается звания «Лучший дуэт» на премии YUNA 2015. А песня «Город под запретом» становится «Песней года».

В следующем году LOBODA отправляется в тур по городам Украины с шоу «Пора домой», во время которого представляет новые песни «К черту любовь», взявшую «Золотой граммофон», «Ангелок», «Твои глаза» и «Не люби», быстро набравшие популярность. По итогам года Светлана становится самой популярной женщиной Незалежной.

В Международный женский день в 2017 году Лобода дает грандиозное трехчасовое шоу во Дворце спорта Киева, представляя новый альбом H2LO, над которым работала пять лет. Во время концерта впервые звучат новые песни «Париж», «Невеста», «Случайная», «Стерва» и другие. В день премьеры альбома в iTunes H2LO попадает на первые строчки сразу в семи странах Украине, России, Литве, Латвии, Эстонии, Белоруссии и Казахстане.

В конце 2019 года Лобода представила свой первый мини-альбом Sold Out. Он стал трижды платиновым, а по итогам года исполнительница стала лучшим стриминговым артистом лейбла Sony Music Entertainment Russia.

В 2020 году Лобода в союзе с рэпером Фараоном выпустила трек Boom Boom и представила эпатажный клип, в котором снялись певица Лолита, журналистка Ксения Собчак, блогер Ида Галич, актриса Екатерина Варнава. Он был неоднозначно оценен зрителями и критиками, но за первые сутки набрал более двух миллионов просмотров на YouTube. Сама песня приобрела платиновый статус в России.

В декабре того же певица презентовала песню Moloko, вошедшую в топ-40 радиочартов России и Украины и получившую платиновый статус. По итогам 2020 года Лобода по версии TopHit Music Awards признается лучшей исполнительницей на радио в России.

Лучшие клипы Светланы Лободы

«К черту любовь»

«Твои глаза»

«Парень»

«Пуля-дура»

Instadrama

«Новый Рим»

«В зоне риска»

Светлана Лобода: другие проекты

Параллельно с музыкальной карьерой Светлана Лобода старается привлекать внимание общественности к социальным проблемам, в частности, к домашнему насилию. На церемонии открытия «Евровидения-2009» украинская артистка предстала в бинтах и с ссадинами на теле. Такой грим стал частью акции Лободы «Скажи стоп насилию в семье». кстати, к ней позже подключилась и французская дива Патрисия Каас.

Острая тема получила в ноябре 2015 года продолжение. Артистка в преддверии Международного дня защиты женщин от насилия (25 ноября) презентовала социальный арт-проект на украиноязычную композицию «Облиш» — послание, призванное привлечь внимание к проблеме насилия над женщинами.

В декабре 2017 года Светлана Лобода пробует себя в тревел-шоу – ее приглашают звездной ведущей на проект «Орел и решка», который она ведет совместно с Александром Реввой.

В 2018 году Лобода выступает в качестве музыкального продюсера клипа Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий».

Через год артистка становится одним из наставников детского музыкального шоу «Голос» на Первом канале. Этот сезон обернется грандиозным скандалом – в результате голосования победа была присуждена дочке певицы Алсу Микелле Абрамовой, но телезрители обвинят проект в подтасовке результатов. Сама наставница объявит, что больше никогда не вернется в «Голос».

К теме благотворительности Лобода вернулась в период пандемии коронавируса. Артистка в апреле 2020 года совместно с российским фондом Encore Charity и «Украинской биржей благотворительности» запустила акцию «Корзина помощи», призванную поддержать пожилых, малообеспеченные и многодетные семьи в непростое время самоизоляции. Певица потратила на покупку продуктов и пожертвования более 180 тысяч рублей.

Кстати, свое обещание не возвращаться в «Голос» Лобода нарушила. Весной 2021 года она заняла заветное кресло, оправдавшись, что, мол, уж очень просили ее об этом поклонники. Ее подопечный Владислав Тюкин займет первое место по итогам восьмого сезона.

Светлана Лобода: личная жизнь

Свою личную жизнь Светлана Лобода давно закрыла от публики. До недавнего времени поклонники только догадывались, кто же на данный момент занимает место в сердце яркой поп-дивы.

Известно, что еще до своей сольной карьеры Светлана Лобода встречалась с актером и шоуменом Геннадием Попенко. Он стал первой настоящей любовью девушки. Сама красотка вспоминает, что их отношения походили на американские горки – на протяжении четырех лет они то расставались, то сходились.

Четыре года сотрудничества с продюсером Александром Ширковым одновременно были новой любовью Светланы Лободы. Но закончились скандалом, мужчина даже запретил ей исполнять песни, появившиеся за период совместной работы. Артистка неохотно вспоминает об этом, а причиной разрыва считает разные приоритеты в жизни – Ширков очень хотел семью, а ей это было не нужно.

В 2009 году поползли слухи, что Лобода встречается с одним из танцоров, выступающих в ее шоу-балете. Так и было: полгода звезда скрывала отношения с Андреем Царем, который был младше нее на 5 лет. В 2011 году звезда родила первенца, дочку Евангелину. Девочка получила фамилию Левандовская. Позже Ксения Собчак выяснит лично у Светланы Лободы, откуда такая фамилия, и певица признается – она принадлежит Царю, с ней он родился.

В гражданском браке с Царем-Левандовским Лобода будет жить до 2014 года. Потом попросит его уйти сначала из труппы, а затем из ее квартиры. Причиной разрыва артистка назовет разногласия в работе, которые перетекли в их семейную жизнь.

В 2017 году Лобода знакомится с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Им сразу же припишут роман, но ни певица, ни эпатажный рокер никак не прокомментируют свои отношения. Через год исполнительница родила дочь, интригующе назвав ее Тильдой, и кто именно отец девочки, до сих пор остается тайной, а официальная версия, которую красотка никак не комментирует, — это Линдеманн.

Кстати, в интервью порталу Viva Лобода в 2015 году признавалась:

«В моей жизни были разные отношения, которые длились по три-четыре года. Но я никогда не мечтала об официальном браке, никогда не хотела выходить замуж. Я не вижу и не хочу себя видеть в образе жены. Я не верю в любовь со штампом в паспорте. Кроме любви, нет ничего, что могло бы заставить людей быть вместе. Это чувство невозможно удержать совместным имуществом, общественным мнением, пропиской, дорогими машинами или давлением родителей».

Летом 2021 года Лобода сама заговорила о возлюбленном. Звезда призналась, что сейчас в отношениях, и очень хотела бы родить нынешнему бойфренду двух сыновей. Но называть имени своего суженого не спешила. Зато в Сети очень быстро вычислили, кто является половинкой артистки.

Рядом с Лободой подозревают 50-летнего олигарха-миллиардера Артура Гранца. Он армянин по национальности, но родился, как и Лобода, на Украине. Бизнесмен является основателем компании BF Capital, владеющей недвижимостью и сетью duty-free-магазинов в аэропортах Украины, Грузии и Армении. Хотя сам он связь с яркой дивой отрицает.

Светлана Лобода: дети

У звезды две дочери. Старшая, Евангелина, родилась 9 апреля 2011 года, ее отец – Андрей Царь (Левандовский). Будучи беременной, певица продолжала выходить на сцену вплоть до 9-го месяца. Да и в декрете не сидела. Рядом с малышкой после ее появления Светлана пробыла пару недель, а затем отправилась на гастроли. При этом она умудрялась кормить дочку своим молоком, поддерживая естественное вскармливание до полугода.

Вторая дочь Светланы, Тильда, родилась 21 мая 2018 года. Кто на самом деле является отцом крохи, артистка тщательно скрывает. Также как и личико девочки – еще никто из публики не смог оценить, на кого же похожа малышка.

Светлана Лобода: скандалы

Длинноногая красотка старается не попадать в неприятности, которые потом долго не сходят с полос желтой прессы. Но и ее судьба не уберегла от парочки громких происшествий.

Например, минувшим летом церемония «Премия Муз-ТВ» очень задела продюсера Лободы Нателлу Крапивину. Она назвала произошедшее «цирком уродов», а Филиппу Киркорову, который пришел на мероприятие с блогером Давой в стиле «жених и невеста» отвесила смачный комментарий о том, что такую парочку на Кавказе пустили бы на шашлык.

Филипп Киркоров не смолчал. Он обрушился всей своей яростной мощью на продюсера Лободы, но Нателла извиняться не стала. Она записала дипломатичный ответ, а также объявила, что уходит из шоу-бизнеса и от Лободы. Светлана же в ответ не поддержала свою подругу.

«Я не одобряю комментарий Нателлы, и считаю, что подобная форма выражения эмоций недопустима. При этом, я оставляю за каждым право совершать ошибки, признавать их, исправлять», — высказалась артистка.

Светлана Лобода: пластика, фото без макияжа

Экс-солистку группы «ВИА Гра» регулярно обвиняют в злоупотреблении пластикой. Часто красотка появляется перед публикой с чересчур пышными губами, что свидетельствует о регулярных уколах красоты в эту область.

Также звезде приписывают маммопластику и ринопластику. Сама же красотка наотрез отказывается признаваться, что обращалась к эскулапам.

А вот фото без макияжа Лободы регулярно будоражат общественность. Не узнала артистку без косметики известная телеведущая Елена Малышева, она посчитала, что это может быть как женщина, так и мужчина.

Светлана Лобода сегодня

В настоящее время Светлана Лобода, по слухам, встречается с армянским бизнесменом Артуром Гранцем, обладающим многомиллиардным состоянием. И именно ему артистка хотела бы подарить сыновей.

Хотя, что примечательно, для Лободы карьера всегда была на первом месте. Она всячески это подчеркивала, заявляя, что не стремится замуж.

Работает певица и над новым репертуаром. После разрыва с Нателлой Крапивиной артистку взял под крыло продюсер Ольги Бузовой Табриз Шахиди. Она уже успела порадовать поклонников новым творчеством – в середине августа 2021 года поп-дива представила видеоарт-проект с Инди Хайт, который экс-наставница оценила высоко.

«Как же я люблю такие работы! Светик, от души поздравляю! Очень крутой трек! Очень крутое видео! Все получилось!», — написала Крапивина Лободе.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!