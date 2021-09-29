«Уже не появляется в образе Верки Сердючки»: друг Андрея Данилко рассказал о состоянии артиста

В прессе то и дело продолжают муссироваться слухи о тяжелом состоянии певца Андрея Данилко, также известном широкой аудитории, как Верка Сердючка. Как пишет «Комсомольская правда», здоровье артиста значительно пошатнулось. Рак у него не обнаружился, но Андрей решил на время оставить сцену.

Также СМИ цитирует одно из интервью певца, где он говорит, что занят своим лечением.

«Понимаю, что плохо выгляжу, поправился, но это все не от еды или выпивки. Это другая проблема, которую я пытаюсь решить», — подчеркнул Андрей Данилко.

Кроме того, год назад артист пережил горе. В возрасте 82 лет у него умерла мама. Андрей Данилко похоронил ее в родном селе, достойно проводив ее в последний путь.

Как рассказал близкий друг Андрея, он сделал все, как любящий сын.

Каково реальное состояние здоровья Андрея Данилко? С этим вопросом мы обратились к его другу, директору певца Бориса Моисеева Сергею Гороху.

«Андрей замечательно себя чувствует. Я с ним говорил две недели назад. Он был в Киеве, записывает новый альбом, который будет отличаться от остальных. Андрей появляется на многих украинских передачах не в маске Верки Сердючки, а уже как самостоятельный артист Андрей Данилко. Ему это интересно, ему это нравится, — поясняет Сергей Горох. Андрей все равно активно работает. И у него все в порядке. По голосу я могу оценить, что у него все замечательно и хорошо. Мы очень долго говорили с Андреем, обсуждали разные моменты, касающиеся культурной жизни, всякие музыкальные истории. Поэтому я за него точно спокоен».

— А рассказывал ли он вам что-то о матери?

— Вы знаете, мы не говорили с ним об этом. Я узнаю эту новость от вас.

Teleprogramma.pro желает Андрею Данилко крепкого здоровья!

Смотрите также:

Еще больше интересных роливов на нашем Youtube-канале!