От местной певицы до секс-символа: как Настя Каменских прославилась на весь мир и зачем ей столько откровенных фото

Прославившись благодаря дуэту «Потап и Настя», звезда преуспела в сольной карьере. Ее партнер по группе Потап по-прежнему рядом - в роли продюсера и мужа.

34-летняя украинская поп-дива Настя Каменских давно завоевала любовь и признание. Прославившись благодаря дуэту «Потап и Настя», звезда преуспела в сольной карьере, причем ее узнали и полюбили за океаном. Партнер красотки по группе Алексей Потапенко по-прежнему рядом — в роли продюсера и мужа. О том, каким был ее путь к славе, как она похудела на три размера и зачем ей столько откровенных фото, читайте в нашем материале.

Настя Каменских – детство, родители, начало карьеры

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве. Ее мама Лидия Петровна Каменских была солисткой Национального заслуженного академического народного хора Украины им. Г.Веревки и много гастролировала с коллективом по странам СССР и СНГ. Отец Алексей Иосифович Жмур занимался волейболом в «Динамо» в молодости, а позже начал работать концертным директором, где они и познакомились. По национальности Настя Каменских является наполовину украинкой и наполовину русской.

С раннего детства Настя мечтала дарить свое творчество миру. Будучи еще совсем маленькой, она посещала очень много кружков, занималась вокалом и музыкой, вкладывала все силы в осуществление своей мечты. Родители стремились дать дочери достойное образование, а потому она участвовала в программах обмена школьниками, и уже в пять лет уехала во Францию изучать язык и культуру. Два месяца спустя она вернулась, не понравилось, но через год улетела снова, только уже в Италию, где прожила до 14 лет.

Вернувшись на родину, Настя продолжила заниматься музыкой и окончила школу по классу фортепиано. По окончании средней школы будущая поп-дива поступила в USA Wisconsin International University in Ukraine на факультет «Внешнеэкономическая деятельность», но в дальнейшем оставила учебу из-за музыкальных успехов и перспектив. Именно тогда девушка решила взять девичью фамилию матери, отцовская ей казалась неблагозвучной.

Начало музыкальной карьеры Насти Каменских выпало на 2004 год. Тогда будущая звезда становится победительницей и получает гран-при мероприятия. За этим результатом стоит титанический труд – стать лауреатом конкурса девушка смогла не с первого раза.

«Конечно же, победа, как оценка за все усилия и старания, была для меня равносильной оценке на отлично, поэтому мне очень хотелось получить заветное первое место. Но как в жизни часто бывает, с первого раза у меня не получилось. И даже со второго. Я дважды даже не дошла до главной сцены — финала фестиваля. Конечно же, меня это сильно расстроило, я очень переживала и плакала. Но эта боль была буквально на мгновенье. Для меня это стало вызовом не опуская рук идти за своей мечтой, заниматься активнее, и вкладывать максимум свободного от школы времени в творческое развитие: ежедневно с утра до вечера вокал, танцы, тренировки», — вспоминает сегодня певица.

В 2005 году Каменских выступает в Лондоне на конкурсе UBN Awards, где побеждает в номинации «Открытие года». Правда славы и всенародной любви эти достижения ей не приносят и остаются для публики незамеченными.

«Потап и Настя»

В 2006 году музыкант Алексей Потапенко после попыток состояться в качестве сольного исполнителя решает, что в дуэте с яркой вокалисткой путь на Олимп будет короче. Певец начал подыскивать себе вокалистку, и отсмотрев нескольких претенденток, по совету общего знакомого позвал на прослушивание Настю Каменских. Но девушка поначалу его не устроила, и он продолжил поиски. Но вскоре вернулся к варианту с Каменских, и в том же году они записали первую песню – «Без любви».

А через год после старта они выпускают настоящий хит – «Не пара», который в одночасье делает их суперпопулярными и востребованными в Украине и России артистами своего времени. И с ним яркий дуэт выигрывает 3-й Всероссийский конкурс «5 звезд», а вместе с ним право исполнить в 2014 году гимн Олимпиады-2014 в Сочи. После такого успеха популярность дуэта растет по экспоненте, а хиты один за другим льются из уст Потапа и Насти, на радость публике.

В 2008 году выходит дебютный альбом дуэта «Не пара», хиты из которой «На районе», «Крепкий орешек», «Новый год», «Не люби мне мозги» мгновенно занимают первые строчки музыкальных чартов.

В 2009 году пара выпускает второй альбом «Не люби мне мозги». В числе треков взорвавший тогда все танцполы и популярный до сих пор хит «Чумачечая весна». Но в 2012 году музыкальная пара вдруг объявляет о приостановке деятельности. Якобы, у членов дуэта разные взгляды на творчество и музыкальное будущее. Но спустя непродолжительное время вновь возвращается на эстраду и продолжает радовать талантом и хитами многомиллионную аудиторию.

Третий альбом «Все пучком» не заставил себя ждать. Он увидел свет в 2013 году. Одноименный трек, а также песня «Уди Уди» продолжительное время занимают первые строчки чартов. А четвертый и последний сборник песен выходит в 2015 году, это альбом «Щит и Мяч».

За время творчества Потап и Настя спели с Софией Ротару ее легендарный хит «Хуторянка», а также сняли провокационный клип на песню «Стиль собачки» с певицей Бьянкой. И эти работы нашли отклик в сердцах поклонников. А в 2016 году на ежегодной украинской музыкальной премии «M1 Music Awards 2016» Настя Каменских и Надя Дорофеева (вокалистка группы «Время и стекло») спели новую песню «Абнимос/Досвидос», завершив свой вступление страстным поцелуем, который долго обсуждали фанаты.

В 2017 году Алексей Потапенко и Настя Каменских объявляют девятимесячный перерыв, после которого возвращаются на сцену с собственными сольными проектами. Официально дуэт «Потап и Настя» завершил свою историю спустя 11 лет.

NK – сольный проект Насти Каменских

В 2017 году Настя Каменских под творческим псевдонимом NK выпустила свой первый сольный клип #этомояночь. По Новый год она представила рождественский альбом «No Komments» и телешоу «Xmas with NK». Причем релиз дебютной сольной пластинки из 10 треков состоялся сразу на 3 языках – английском, украинском и русском. Она решила стать всемирно известной поп-дивой и завоевать сердца поклонников даже за океаном.

Осенью 2018 года Настя Каменских записывает с пуэрториканским композитором Йоэлем Энрикесом трек Peligroso на английском и испанском языках. Причем, второй она смогла освоить за четыре месяца. Песня быстро взорвала чарты разных стран и оказалась в числе 25 лучших тропических песен мира в категории «Латинская музыка» по версии Billboard. Ее творчество быстро становится популярным в Европе и Латинской Америке.

В 2019 году Каменских выпустила нашумевшую песню «Попа как у Ким», по которой был снят юмористический клип. Параллельно она записала испаноязычный хит Elefante, клип на который за первые несколько недель посмотрело 10 миллионов человек.

Сама песня начала победное шествие по радиостанциям Соединенных Штатов, Канады и Латинской Америки, а премьеру трека Каменских провела в Мексике. Вскоре хит попал в авторитетный мировой чарт Shazam Global и завоевал популярность у топовых латиноамериканских блогеров. Они запустили челлендж под эту песню, и сейчас в Сети уже более 2 миллионов TikTok-роликов.

В начале 2020 года Настя Каменских выпустила трек Miami с исполнителем реггетона Jacob Forever и Jessy Frank. Той же зимой украинская поп-дива представила коллаборацию с испанским музыкантом Juan Magan — клип на трек Lollipop. Летом 2020 года Каменских анонсировала выход клипа на трек «A Huevo», премьера которого состоялась осенью. А чуть позже свет увидел испаноязычный альбом Ecléctica.

ТВ-проекты и шоу Насти Каменских

Яркая брюнетка Настя Каменских с наступлением бешеной популярности стала желанной гостьей многих ТВ-проектов. Девушку старались заполучить не только как участницу, но и эксперта, телеведущую и члена жюри как на родине, так и в России. И Каменских старалась не упускать достойные предложения.

В 2007 году Каменских приглашают на проект «Танцы со звездами» в Украине, в следующем году она становится участницей российского телешоу на Первом канале «Две звезды». Через пару лет Настя пробует себя в роли телеведущей – на украинском музыкальном канале она ведет утреннее шоу Guten Morgen, а в 2016 году на главном телеканале Украины — детскую версию шоу «Рассмеши смешного. Дети».

Один из самых ярких проектов с участием Насти Каменских – это украинская версия музыкального шоу «X-Factor», где с 2017 года девушка стала наставницей для начинающих исполнителей. И в 2018 году ее подопечные — группа «ZBSband» — стали победителями проекта.

В 2020-м Настя Каменских приглашена тренером на музыкальное шоу «Голос країни», а в 2021 году заняла кресло жюри в отечественной версии проекта «Маска».

Личная жизнь Насти Каменских

Жгучая брюнетка всегда пользовалась популярностью у противоположного пола, но не спешила крутить романы налево и направо. Сама девушка оберегает личную жизнь и редко приоткрывает ее закулисье, предпочитая личное оставлять за пределами публичного.

Сама Каменских рассказывала только об одних серьезных отношениях – романе с однокурсником Владимиром Дятловым. Они познакомились в институте и дружили несколько лет. Причем, даже когда Настя бросила учебу ради музыки, пара продолжила встречаться.

«У нас не было любви с первого взгляда. Мы вместе учились в университете на экономическом факультете. Два года просто дружили. А после какой-то дискотеки поняли, что влюбились друг в друга», — рассказывала девушка.

Еще сильнее их сблизила трагедия. Настя и Вова в 2006 году попали в автокатастрофу, в которой юноша потерял мать, отца и одну из сестер. До сих пор Каменских считает тот день, 8 июня, вторым днем своего рождения – она получила рассечение головы и серьезную травму ноги.

После аварии бойфренд Насти уезжает в родной Николаев, чтобы обеспечивать родных, и три года их отношения длятся на расстоянии. В конце концов, пара распалась, но до сих пор они поддерживают отношения, как брат и сестра.

К своему потенциальному возлюбленному красотка в 2016 году предъявляла ряд требований, который озвучила в YouTube-интервью проекту «Все буде добре». «Для меня не существует худых, толстых, рыжих, черных, белых. Единственное важное – это высокий рост, потому что я девушка рослая. Мне важно, чтобы у человека было чувство юмора, чтобы он был ласковый, нежный – для мужчины это большая редкость. Я бы очень хотела, чтобы этот человек был мегацелеустремленным». И таким человеком, подошедшим под все параметры, оказался ее партнер по сцене Потап.

Роман Насти Каменских и Алексея Потапенко

Вот уж воистину от любви до ненависти один шаг, равно как и наоборот. На старте музыкального партнерства Потапенко и Каменских не ладили между собой, но в результате их дуэт вылился в большое настоящее чувство, приведшее к свадьбе.

Роман между Настей и Потапом фанаты подозревали давно. Кто-то в 2013 году на Кубе разглядел в паре страстных влюбленных, обнимающихся и целующихся на пляже и в море, звездный дуэт из Украины, — и понеслось. То тут, то там в прессе пестрили заголовки вроде «Каменских ждет ребенка от Потапа», но Настя и Алексей никак не комментировали отношения.

Пикантности ситуации придавал факт наличия у Потапенко законной жены и ребенка. Более того, Ирина Горовая была продюсером дуэта «Потап и Настя». Но в 2014 году пара развелась, и выяснилось, что до официального разрыва они не жили вместе 5 лет.

Как бы то ни было, Потап и Настя свои отношения скрывали до последнего. И сыграли свадьбу в 2017 году, находясь на гастролях в Лас-Вегасе. Об этом фанаты пары узнали лишь в 2020 году.

«В жизни каждого человека есть события, которые занимают особое место в сердце. Таким для меня стал сюрприз, который Леша устроил нам в Лас-Вегасе. Он просто пришел и сказал: «У тебя есть три часа, чтобы собраться на церемонию», — вспоминала певица у себя в микроблоге.

Настоящую, украинскую, церемонию бракосочетания звездная пара тоже пыталась скрыть, но кадры с нее все равно попали в Сеть. Регистрация состоялась 23 мая 2019 года, была выездная и прошла в лесу, а банкет был в одном из элитных ресторанов под Киевом.

Невеста выбрала для свадебной церемонии роскошное ажурное платье, а Потап решил отказаться от классики и надел костюм сливочного цвета. Фанаты, не изменяя себе, поспешили «рассмотреть» на видеокадрах у Насти беременность. Но до сих пор Настя еще не подарила Потапу наследника или наследницу.

И никаких заявлений по этому поводу не дает. У Потапа растет сын от первого брака Андрей, родившийся в 2008 году, с его матерью музыкант сохранил дружбу, и Ирина Горовая даже была на его свадьбе с Настей Каменских.

Настя Каменских: лишний вес и похудение

Однажды на «Новой волне – 2013» Настя Каменских появилась в силуэтном голубом платье, которое подчеркнуло ее пышные формы. После этого заголовки СМИ запестрили сообщениями о том, что певица беременна. И после этого девушка решила, что надо что-то менять.

«Я устала физически и морально, устала так жить», — призналась в одном из интервью звезда в 2016 году. Девушка вела речь о своем лишнем весе – тогда цифра на весах доходила до 80 килограммов. И поп-дива решила, что настало время поработать над собой. Да так, что в результате явила миру постройневшую на три размера себя.

Секрета из своего похудения Каменских никогда не делала. Наоборот, она стремилась к максимальной открытости, когда затеяла свой трудный путь к стройности и легкости — завела отдельный микроблог и канал на YouTube, где рассказывала о результатах работы над собой, тренировках, питании и тем самым мотивировала себя и тех, кто решил последовать ее примеру.

«Как говорила Гурченко, чтоб спасти брак и свою фигуру, нужно просто закрыть рот», — раскрывала о том, как худела, Каменских. – «Если вы прожили 20-30 лет с каким-то весом, то, по-моему, вторую половину жизни уже нужно прожить по-другому, просто интереснее так будет. Второе, дисциплина. Мне просто повезло, мне попался просто невероятный человек, тренер Андрей, он сразу же мне помог с питанием и с тренировками».

Очень важную роль в работе над лишним весом играет питание. Певица рассказывала, как она ела на старте своего пути к совершенному телу, и по сей день придерживается такого рациона.

«Важно питаться каждые 3 часа по чуть-чуть. Желательно, чтобы это была правильная еда. Что это значит: это должно быть что-то отварное или на гриле, рыбка или курочка. Процентов семьдесят нашего рациона должны составлять овощи, особенно листья салата. Это в огромном количество можно употреблять», — отмечала девушка.

Кстати, вместе с Каменских худел и ее партнер по сцене Потап. По сути, девушка для музыканта стала примером и своей силой воли, стремлением к стройности смогла смотивировать его. «Он мой наставник. Это человек, который очень много мудрых вещей мне говорил, которые мне помогли собраться. Он тоже похудел. Могу сказать. Что когда мы ездим на гастроли, я его затаскиваю в спортзал. Плюс он же тоже Телец, и у него такой сопернический дух, он говорит: «Ага, ты! Я тоже буду красивый!».

Ориентиром для себя Настя выбрала певицу Бейонсе. Для нее зарубежная дива стала мотиватором не только в творчестве и карьере, но и в похудении. «Я не могу? То есть Бейонсе может, а я не могу?», — бросила себе вызов красотка. И сейчас с такими аппетитными формами звезда уже стала настоящим секс-символом для своих фанатов.

Откровенные снимки и видео Насти Каменских

На протяжении своей карьеры яркая и видная девушка Настя Каменских не раз принимала участие в фотопроектах журналов Playboy и MAXIM. И продолжает радовать своих фанатов горячим контентом до сих пор. 34-летняя красотка не видит в этом ничего зазорного. Более того, ее в начале пути поддерживали мама с папой, а теперь муж.

«Когда вышел мой первый Playboy, у моих родителей спрашивали: «Как вы относитесь?». Мои родители настолько современные люди, у меня мама говорит: «Так это же круто!», а папа: «Так на нее смотрят мужчины, это же великолепно, без этого никуда в современном мире», — рассказала в одном из интервью на YouTube певица.

Откровенных снимков в бикини и даже ню в Instagram Насти Каменских очень много. Скорее, будет сложностью найти ее в официальном наряде, нежели в откровенном. И девушка подчеркивает: «Я считаю, что молодость, как и жизнь, у нас одна. И такие снимки должны сохраняться».

Алексей Потапенко одобряет такой контент у жены. К тому же, некоторые провокационные снимки он помогает делать Насте лично. Вот где реализуется совместное творчество бывшего дуэта «Потап и Настя»!

Настя Каменских сегодня: творчество, бизнес, доход

В настоящее время Каменских продолжает развиваться сольно и готовит новое шоу. Ее продюсером выступает муж и экс-напарник по дуэту «Потап и Настя» Алексей Потапенко. Девушка нацелена на Grammy и трудится не покладая рук. Пока же, в период пандемии и закрытых границ, девушка дает концерты на родине.

Активно Каменских ведет и свой бизнес – у нее свой бренд спортивной одежды NKsport, который красотка основала еще в 2017 году. И творчество, и производство в совокупности приносят ей неплохой доход. Потап даже признался в начале августа на радио «Люкс ФМ», что жена зарабатывает больше него. Но сколько именно – не уточнил.

А вот на пике популярности дуэта «Потап и Настя» цифры были ошеломляющими. Потапенко вспоминал в одном из интервью: «Мы в год зарабатывали столько, сколько вся рэп-музыка в России вместе взятая. Я отвечаю за цифры».

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