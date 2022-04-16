Новости шоу-бизнеса: почему Пугачева и Галкин выбрали именно Израиль, как украинцы сорвали концерт Сабурову в Чикаго, кто может занять место Урганта в вечернем шоу

Какие события стали главными 15 апреля на сайте Teleprogramma.pro, читайте в нашем традиционном дайджесте новостей.

Украинцы сорвали концерт Нурлана Сабурова в США

Комик Нурлан Сабуров не стал отменять гастроли в Америке и покинул Россию, чтобы выступить в апреле. И «захлебнулся» в хейте и провокациях, которыми его встретили в нескольких залах зрители. Острые вопросы про Украину, акции протеста и прочие перформансы буквально преследовали артиста на каждом концерте. Украинцы добились своего, сорвав ему мероприятие в Чикаго. Она подключили консулов Украины и общественников, чтобы концерт не состоялся.

Верка Сердючка рассказала про обстановку в Киеве

Андрей Данилко, переодевающейся для выступлений в Верку Сердючку, находится в Киеве, который не покидает с февраля. Накануне он поделился с израильскими журналистами новостями об окружающей обстановке.

Жизнь закипает, соседи по подъезду вернулись в свои квартиры, а на дорогах даже появились пробки, чему он несказанно рад.

Запашный прошелся по Лазаревой

Татьяна Лазарева, скрывающаяся за границей, регулярно высказывается негативно о своей Родине. Но Эдгард Запашный считает, что подобные выпады со стороны ей подобных – лишь «тявканье» издалека.

Пугачева поправилась, Галкин помолодел в Израиле

Второй месяц Пугачева и Галкин живут в Кесарии. Здесь им никто не докучает, потому что практически никто в них не узнает суперзвезд, поэтому пара расслабилась. На фото, появившемся в Сети с прогулки, оказалось видно, как Алла Борисовна поправилась. А глава семейства так и вовсе помолодел.

Кто займет место Урганта

Шоу «Вечерний Ургант» рано или поздно вернется в эфир Первого канала. И блогер Илья Варламов считает, что на место нового ведущего взамен оскандалившегося Ивана Урганта претендует комик Нурлан Сабуров. В прошлом казахстанский юморист был ведущим шоу Stand Up на ТНТ, а также устраивал «прожарку» звездам в YouTube-проекте «Что было дальше?».

Стало известно, почему Галкин и Пугачева выбрали именно Израиль

Алла Пугачева и Максим Галкин выбрали израильскую Кесарию не просто так. Есть несколько причин, по которым они обосновались на Средиземноморском побережье.

Во-первых, тут живут родственники Галкина. Во-вторых, похоронена мать шоумена, еврейка по национальности. В-третьих, вилла, в которой живут звезды, по слухам принадлежит Примадонне, а значит, как сказал продюсер Иосиф Пригожин, она имеет полное право уезжать туда.

Меган Маркл и принц Гарри встретились с королевой

Впервые с момента отказа от королевских обязанностей принц Гарри приехал с женой Меган на встречу с королевой Елизаветой II в Лондон. Судя по всему, визит связан с ухудшениями в здоровье Ее величества – она не может ходить и передвигается в инвалидном кресле.

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