Скандалы остались в прошлом? Меган Маркл и принц Гарри навестили Елизавету II

Меган Маркл и принц Гарри прибыли в Лондон. Это случилось впервые после того, как скандальная пара отказалась исполнять королевские обязанности и уехала в США строить новую жизнь.

Герцоги Сассекские навестили Елизавету II, которая в последнее время испытывает большие проблемы со здоровьем и передвигается в инвалидной коляске, в Виндзорском замке. Туда королева перебралась буквально месяц назад из Букингемского дворца.

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Кроме того, как сообщает Telegraph, Меган и Гарри увиделись с принцем Чрльзом. Как прошла встреча — остается только догадываться. Хотя можно предположить, все сложилось гладко — ведь никаких новых громких заявлений ни от одной стороны пока не последовало.

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