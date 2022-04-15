«Никогда так этому не радовался»: Андрей Данилко рассказал об обстановке в Киеве

Артист не покидал столицу Украины и оставался в своей квартире.

После начала событий на Украине артист Андрей Данилко, он же – Верка Сердючка, остался в Киеве, в отличие от многих местных звезд, поспешивших покинуть страну. Музыкант часто выходит на связь и иногда «сливает» российских звезд, например, сболтнул, где находятся Максим Галкин с Аллой Пугачевой.

На этот раз Данилко-Сердючка дал интервью израильскому изданию. Певец рассказал об обстановке, которая сегодня воцарилась в Киеве. Если раньше в подъезде своего дома в районе Крещатика он жил чуть ли не в одиночестве, то сейчас к нему возвратились практически все соседи, на улицах стали появляться люди.

«Даже пробки в городе образовались, никогда так этому не радовался», — цитирует артиста «СтарХит».

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