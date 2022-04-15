Теперь ликуют: украинцы сорвали концерт Нурлана Сабурова в Америке

Юморист отправился в тур по США в неспокойное время.

В неспокойное из-за русофобии время комик и экс-ведущий Stand Up Нурлан Сабуров отправился в тур по США. В течение недели у него запланировано несколько выступлений в городах Америки. Но буквально с первого концертного дня на мероприятиях артиста из России происходят провокации — заинтересованная публика пытается «раскачать» юмориста на речи про Украину.

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На этот раз концерт Сабурова в Чикаго и вовсе отменили. Как оказалось, этого добились местные украинские чиновники и общественники. Старались усердно, в вопросе были задействованы два консула и представители Украинского национального конгресса, а также зрители.

«Концерт клоуна в Чикаго отменен! Мэр города и концертная площадка подтвердили отмену! Официально «отложили на неопределенное время» (вероятно, чтобы не попасть под штрафы), но на самом деле это отмена. Это благодаря давлению украинской диаспоры», — цитирует ликование одного из деятелей сайт «СтарХит».

Пока речь идет об одном концерте. Впереди у комика еще несколько выступлений на сценах Майами и Нью-Йорка.

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