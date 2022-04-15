«Пускай там тявкают»: Эдгард Запашный прошелся по решившей вернуться Татьяне Лазаревой

Многие звезды покинули страну на фоне украинской кампании в конце февраля. Среди сбежавших в первую очередь – телеведущая Татьяна Лазарева. И после нескольких порций негативных высказываний в адрес родной страны звезда вдруг допустила, что при первой возможности для себя вернутся.

На ее слова отреагировал народный артист России Эдгард Запашный. Он считает, что стране следовало бы для таких, как она, в случае ее возвращения, лишить возможности «кормиться» за государственный счет. Хоть она и была хорошей телеведущей в свое время. Притом, по его мнению, к ее словам относиться серьезно он бы не стал.

«Пускай там тявкают и тявкают — у нас таких много было. И Барышников, танцор, уже на протяжении не одного десятка лет позволяет себе какие-то вещи в сторону нашей страны, при этом не приезжает сюда, а продолжает давать оценку», — приводит слова Запашного «Пятый канал».

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