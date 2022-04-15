«Место еще на остыло»: Варламов озвучил имя возможного сменщика Урганта в его шоу

Как отметил блогер, этот человек именно сейчас пытается сделать себе карьеру.

Блогер Илья Варламов в соцсетях назвал имя возможного сменщика телеведущего Ивана Урганта в его шоу. Как он думает, на эту должность вполне может претендовать комик Нурлан Сабуров, дающий сейчас концерты в городах США.

Как отметил Илья Варламов, в сложившейся ситуации никто не заставляет Нурлана Сабурова быть героем и выступать на Западе. Никто бы, как думает Варламов, не осудил из поклонников Сабурова за молчание. Однако Варламов не понимает, почему Сабуров решил стать подлецом.

«С другой стороны, странные вопросы я задаю. Как «зачем»? Ведь место уехавшего Вани Урганта на Первом канале еще не остыло, и его надо заслужить, что Нурлан успешно и делает». Илья Варламов

Напомним, что концерт Нурлана Сабурова в Чикаго был отменен. Ранее на одном из концертов в США комик позволил себе не совсем удачную шутку в отношении выбежавшей на сцену девушки.

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