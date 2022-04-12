Новости шоу-бизнеса: обнаружена роскошная вилла Пугачевой в Израиле, Васильев призвал равняться на Хаматову, Меладзе снова угодил в скандал

Стало известно, в каком особняке живут Алла Пугачева и Максим Галкин в Кесарии, как Милош Бикович на самом деле получил российское гражданство и почему историк моды Александр Васильев призвал равняться на Чулпан Хаматову. Эти и другие новости стали особенно популярны 11 апреля на сайте Teleprogramma.pro.

Васильев отвесил комплимент Хаматовой

Александр Васильев преклонился перед Чулпан Хаматовой. Мэтр моды назвал актрису ориентиром в плане стиля, поставив ее в один ряд с такими признанными иконами, как Кейт Миддлтон, Виктория Бекхэм, Сара Джессика Паркер, Эвелина Хромченко.

Оскандалившийся Меладзе снова попал под раздачу

Валерий Меладзе, отрицательно оценивший происходящее на Украине, снова угодил в скандал. На этот раз по артисту прошлась психолог Кристина Босс. Она считает, то он — предатель страны, и предлагает чуть ли не лишить его звания «Заслуженный артист». «Такие люди как Меладзе просто берут и позорят нашу великую страну», — говорит блогер.

Стивен Сигал отпраздновал день рождения в России

Голливудский актер Стивен Сигал прилетел в Москву, чтобы здесь отметить свой юбилей. Звезде исполнилось 70 лет, и отпраздновать событие он решил в кругу российских коллег.

В ресторане «Марио» собрались многие знаменитости. Журналист Владимир Соловьев был переводчиком актера и отчасти ведущим вечера. Среди гостей были замечены главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян с мужем, режиссером Тиграном Кеосаяном, продюсер Виктор Дробыш, актер Алексей Чадов.

Каролина Севастьянова произвела фурор на шоу «Звезды в Африке»

В новом выпуске шоу «Звезды в Африке» пополнение. В Лимпопо вместо покинувшей проект Алены Водонаевой на следующий день пришла олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова.

Спортсменка с идеальной фигурой появилась на площадке в купальнике. На всех героев она произвела невероятное впечатление. Ее появление стало настоящим событием – равнодушных не осталось ни среди мужчин, ни среди женщин.

В каком особняке живут Пугачева и Галкин

Алла Пугачева уже второй месяц живет в Израиле. Они с мужем Максимом Галкиным сняли в аренду роскошную виллу с бассейном в небольшом городке Кесария. В Сети уже появились первые кадры, на которых запечатлен особняк певицы.

Это внешне очень внушительный особняк, он стоит прямо у дороги. Лужайка и территория виллы с бассейном скрыты от любопытных глаз за высоким бетонным забором.

Как Бикович получил российское гражданство.

Сербский и российский актер Милош Бикович получил российское гражданство в 2021 году. Как это было, живущий долгие годы артист рассказал в своем недавнем интервью Ирине Шихман.

«Мне позвонили из администрации президента и спросили — как я смотрю на то, чтобы стать гражданином России. Хочу сказать, что в этой стране я живу уже 10 лет, активно работаю. Я с удовольствием принял предложение», — вспомнил актер.

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