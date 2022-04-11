«В таком откровенном купальнике»: Каролина Севастьянова сразила всех на шоу «Звезды в Африке»

В новом выпуске шоу «Звезды в Африке» пополнение. В Лимпопо вместо покинувшей проект Алены Водонаевой на следующий день пришла олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова.

Появление Севастьяновой стало приятным шоком для мужчин и поводом для самоедства для некоторых девушек. Длинноногая красавица-гимнастка предстала перед участниками в мини-бикини с длинными тесемками, подчеркнувшими достоинства девушки.

И первым пал перед пленительностью новой гостьи Анатолий Цой: «Нифига себе, ты пришла сразу такая наряженная!», — поразился он. Позже, за кадром, певец признался в интервью, что был сражен, как и все, появлением Севастьяновой.

«Красивая, конечно, красивая. Сразу это все подметили, и это невозможно не заметить. Особенно когда на проекте она появляется в таком откровенном купальнике», — потерялся Цой от знакомства с гимнасткой.

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