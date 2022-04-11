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Кованые ворота с резной калиткой, особняк прямо у дороги: как выглядит вилла Пугачевой в Кесарии

Шоумен Максим Галкин уехал в Израиль с Примадонной и двойняшками.

Кованые ворота с резной калиткой, особняк прямо у дороги: как выглядит вилла Пугачевой в Кесарии
Алла Пугачева с дочкой Лизой. Фото: кадр из YouTube-проекта «А поговорить?»

По слухам, Алла Пугачева сняла в аренду роскошную виллу с бассейном в небольшом городке Кесария. За границу Примадонна уехала вместе с шоуменом Максимом Галкиным и двойняшками Гарри и Лизой. В Сети уже появились первые кадры, на которых запечатлен особняк певицы. Примечательно, что видеоролик был снят на камеру смартфона из проезжавшего мимо автомобиля.

Певица Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева сняла виллу с бассейном в Кесарии. Фото: личный архив

Как оказалось, местные жители (из числа поклонников именитой четы) потратили немало времени, чтобы узнать, в каком из особняков в Кесарии остановилась Примадонна. Судя по всему, дом певицы стоит прямо у дороги, лужайка и территория виллы с бассейном скрыта от любопытных глаз за высоким бетонным забором.

Взглянуть одним глазком можно разве что через кованные ворота с резной калиткой. Особняк с парадным крыльцом вполне внушительный, но уступает замку шоумена Максима Галкина в подмосковной деревне Грязь. Зато есть небольшие кованные балкончики. Кадры, на которых запечатлен дом Примадонны в Кесарии можно увидеть здесь, они оказались в распоряжении «Экспресс газеты».

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