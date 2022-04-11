Кованые ворота с резной калиткой, особняк прямо у дороги: как выглядит вилла Пугачевой в Кесарии

Шоумен Максим Галкин уехал в Израиль с Примадонной и двойняшками.

По слухам, Алла Пугачева сняла в аренду роскошную виллу с бассейном в небольшом городке Кесария. За границу Примадонна уехала вместе с шоуменом Максимом Галкиным и двойняшками Гарри и Лизой. В Сети уже появились первые кадры, на которых запечатлен особняк певицы. Примечательно, что видеоролик был снят на камеру смартфона из проезжавшего мимо автомобиля.

Как оказалось, местные жители (из числа поклонников именитой четы) потратили немало времени, чтобы узнать, в каком из особняков в Кесарии остановилась Примадонна. Судя по всему, дом певицы стоит прямо у дороги, лужайка и территория виллы с бассейном скрыта от любопытных глаз за высоким бетонным забором.

Взглянуть одним глазком можно разве что через кованные ворота с резной калиткой. Особняк с парадным крыльцом вполне внушительный, но уступает замку шоумена Максима Галкина в подмосковной деревне Грязь. Зато есть небольшие кованные балкончики. Кадры, на которых запечатлен дом Примадонны в Кесарии можно увидеть здесь, они оказались в распоряжении «Экспресс газеты».

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