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В компании Владимира Соловьева и Маргариты Симоньян: как Стивен Сигал отпраздновал 70-летие

Юбилей актер праздновал в Москве.

В компании Владимира Соловьева и Маргариты Симоньян: как Стивен Сигал отпраздновал 70-летие
Стивен Сигал. Фото: Global Look Press

Актер Стивен Сигал отметил свой юбилей. 10 апреля ему исполнилось 70 лет. Праздник звезда голливудских боевиков решил отпраздновать в Москве, куда прилетел за несколько дней до торжества.

Поздравить именинника в ресторане «Марио» собрался весь столичный бомонд. Тележурналист Владимир Соловьев был переводчиком актера и отчасти ведущим вечера. Среди гостей были замечены главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян с мужем, режиссером Тиграном Кеосаяном, продюсер Виктор Дробыш, актер Алексей Чадов.

Стивен Сигал и Владимир Соловьев
Стивен Сигал и Владимир Соловьев. Фото: соцсети

«Мы вместе. И в тяжелые времена, времена сытые и во времена голодные»,  — перевел слова Сигала Соловьев.

Добавим, в 2016-м Стивел Сигал получил российское гражданство. Также у него есть почетное гражданство Сербии. При этом, как неоднократно подчеркивал актер, отказывать от американского паспорта он не планирует.  Об этом пишет «Комсомольская правда».

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