В компании Владимира Соловьева и Маргариты Симоньян: как Стивен Сигал отпраздновал 70-летие

Актер Стивен Сигал отметил свой юбилей. 10 апреля ему исполнилось 70 лет. Праздник звезда голливудских боевиков решил отпраздновать в Москве, куда прилетел за несколько дней до торжества.

Поздравить именинника в ресторане «Марио» собрался весь столичный бомонд. Тележурналист Владимир Соловьев был переводчиком актера и отчасти ведущим вечера. Среди гостей были замечены главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян с мужем, режиссером Тиграном Кеосаяном, продюсер Виктор Дробыш, актер Алексей Чадов.

«Мы вместе. И в тяжелые времена, времена сытые и во времена голодные», — перевел слова Сигала Соловьев.

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Добавим, в 2016-м Стивел Сигал получил российское гражданство. Также у него есть почетное гражданство Сербии. При этом, как неоднократно подчеркивал актер, отказывать от американского паспорта он не планирует. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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