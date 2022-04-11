«Позвонили из администрации»: Милош Бикович рассказал, как получил российское гражданство

Известный сербский актер Милош Бикович много лет живет в России. Не так давно он получил гражданство нашей страны. В интервью Ирине Шихман артист рассказал, почему переехал жить именно к нам.

«Мне позвонили из администрации президента и спросили – как я смотрю на то, чтобы стать гражданином России. Хочу сказать, что в этой стране я живу уже 10 лет, активно работаю. Я с удовольствием принял предложение», — заявил он.

При этом Бикович подчеркнул, что он не хотел бы работать в политике, ему нравится его профессия.

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