«Позорят нашу страну»: оскандалившегося Меладзе настиг новый удар

Певец Валерий Меладзе продолжает находиться в опале разгневанной публики. Музыкант в свое время осудил события на Украине и потому впал в немилость у поклонников.

Однако, судя по всему, уезжать из России Меладзе не планирует. Как ранее высказался его коллега по цеху Юрий Лоза, исполнителю «Цыганки Сэры» ударит по карману расставание с российскими слушателями. Ведь за рубежом он не столь знаменит.

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Между тем, недавно Меладзе заметили на одном из корпоративов в Петербурге, что ожидаемо вызвало новую волну недовольств. На этот раз блогер, психолог Кристина Босс назвала его предателем страны и предлагает чуть ли не лишить его звания «Заслуженный артист».

«Такие люди как Меладзе просто берут и позорят нашу великую страну», — цитирует Кристину Босс «Экспресс-газета».

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