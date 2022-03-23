Новости шоу-бизнеса: Ургант вышел на связь, Пугачева будет мстить протоирею, Хаматова нашла работу в Латвии

Об этих и других самых популярных новостях из мира шоу-бизнеса – в обзоре Teleprogramma.pro.

Уехавший из России Иван Ургант наконец-то прервал молчание. Ведущий отметил, что выпуски «Вечернего Урганта» ждет с большим нетерпением.

Тем временем Алла Пугачева, которая, по слухам, с семьей находится в Израиле, может отомстить протоиерею Андрею Ткачеву за брошенную им колкую фразу.

Еще одна покинувшая Россию звезда уже нашла работу за границей. Речь идет об актрисе Чулпан Хаматовой, которая решилась на переезд в Латвию.

Об этих и других самых популярных новостях из мира шоу-бизнеса за 22 марта – в обзоре Teleprogramma.pro.

Иван Ургант прервал молчание

Некоторое время назад телеведущий Иван Ургант вместе со своей семьей уехал за границу. Тогда звезда Первого канала отметил, что отправился в отпуск. Но фанаты решили: что-то тут не так, поэтому посчитали, что шоумен, как и многие другие медиаперсоны, убежал из страны.

Накануне Иван Ургант прервал молчание отметив, что выпуски программы «Вечерний Ургант» тоже ждет с нетерпением.

«Не верьте слухам!» — сказал он корреспонденту gazeta.ru.

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Алла Пугачева может отомстить проиерею Андрею Ткачеву

Протоиерей Андрей Ткачев приобрел неожиданную популярность после того, как бросил фразу в беседе с Аллой Пугачевой. Ее записали на видео и распространили в Интернете.

Священнослужитель выразил неожиданную радость по поводу отъезда Примадонны, заявив, что теперь даже «воздух стал чище».

После этого Алла Борисовна прервала молчание и впервые вышла на связь из Израиля, куда она отбыла в компании младших детей и мужа Максима Галкина. Примадонна отметила, что обязательно вернется и посетит храм, в котором служит Ткачев.

Стало известно настоящее имя Макса Барских

За последние несколько недель Макс Барских много раз высказывал свое негативное отношение к России и русским. Тем временем, артист продолжает говорить на русском языке, при этом скрывает свое настоящее имя.

«Вы знаете, что настоящее имя Макса Барских Микола Бортник? Почему он его скрывает? Непонятно, такой патриот своей страны», — сказала Алена Жигалова в YouTube-шоу «Алена, блин».

Чулпан Хаматова нашла работу в Латвии

Недавно стало известно, что актриса Чулпан Хаматова, как и многие другие селебрити, уехала из страны. В отличие от других, она не скрывает, что переехала за границу на ПМЖ. Хаматова сделала свой выбор в пользу Латвии.

А накануне стало известно, что она уже трудоустроилась в другой стране. Актрису позвал на работу главный режиссер Нового Рижского театра Алвис Херманис.

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Гарик Мартиросян высказался о замене Ивана Урганта

Накануне в Сети поползли слухи о том, что Гарик Мартиросян может заменить Ивана Урганта в его программе на Первом канале.

Юморист, хранивший все это время молчание, прервал его и появился в личном блоге, чтобы опровергнуть эти разговоры. Он отреагировал коротко: сделал скрин новости о том, что он якобы заменит Урганта и написал: «Фейк!».

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