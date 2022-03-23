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Новости шоу-бизнеса: Ургант вышел на связь, Пугачева будет мстить протоирею, Хаматова нашла работу в Латвии

Об этих и других самых популярных новостях из мира шоу-бизнеса – в обзоре Teleprogramma.pro.

Новости шоу-бизнеса: Ургант вышел на связь, Пугачева будет мстить протоирею, Хаматова нашла работу в Латвии
Иван Ургант. Фото: Global Look Press

Уехавший из России Иван Ургант наконец-то прервал молчание. Ведущий отметил, что выпуски «Вечернего Урганта» ждет с большим нетерпением.

Тем временем Алла Пугачева, которая, по слухам, с семьей находится в Израиле, может отомстить протоиерею Андрею Ткачеву за брошенную им колкую фразу.

Еще одна покинувшая Россию звезда уже нашла работу за границей. Речь идет об актрисе Чулпан Хаматовой, которая решилась на переезд в Латвию.

Об этих и других самых популярных новостях из мира шоу-бизнеса  за 22 марта – в обзоре Teleprogramma.pro.

Иван Ургант прервал молчание

Некоторое время назад телеведущий Иван Ургант вместе со своей семьей уехал за границу. Тогда звезда Первого канала отметил, что отправился в отпуск. Но фанаты решили: что-то тут не так, поэтому посчитали, что шоумен, как и многие другие медиаперсоны, убежал из страны.

Иван Ургант
Иван Ургант. Фото: Global Look Press

Накануне Иван Ургант прервал молчание отметив, что выпуски программы «Вечерний Ургант» тоже ждет с нетерпением.

«Не верьте слухам!» — сказал он корреспонденту gazeta.ru.

Алла Пугачева может отомстить проиерею Андрею Ткачеву

Протоиерей Андрей Ткачев приобрел неожиданную популярность после того, как бросил фразу в беседе с Аллой Пугачевой. Ее записали на видео и распространили в Интернете.

Алла Пугачева
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Священнослужитель выразил неожиданную радость по поводу отъезда Примадонны, заявив, что теперь даже «воздух стал чище».

После этого Алла Борисовна прервала молчание и впервые вышла на связь из Израиля, куда она отбыла в компании младших детей и мужа Максима Галкина. Примадонна отметила, что обязательно вернется и посетит храм, в котором служит Ткачев.

Стало известно настоящее имя Макса Барских

За последние несколько недель Макс Барских много раз высказывал свое негативное отношение к России и русским. Тем временем, артист продолжает говорить на русском языке, при этом скрывает свое настоящее имя.

Макс Барских
Макс Барских. Фото: Global Look Press

«Вы знаете, что настоящее имя Макса Барских Микола Бортник? Почему он его скрывает? Непонятно, такой патриот своей страны», — сказала Алена Жигалова в YouTube-шоу «Алена, блин».

Чулпан Хаматова нашла работу в Латвии

Недавно стало известно, что актриса Чулпан Хаматова, как и многие другие селебрити, уехала из страны. В отличие от других, она не скрывает, что переехала за границу на ПМЖ. Хаматова сделала свой выбор в пользу Латвии.

Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press

А накануне стало известно, что она уже трудоустроилась в другой стране. Актрису позвал на работу главный режиссер Нового Рижского театра Алвис Херманис.

Гарик Мартиросян высказался о замене Ивана Урганта

Накануне в Сети поползли слухи о том, что Гарик Мартиросян может заменить Ивана Урганта в его программе на Первом канале.

Гарик Мартиросян
Гарик Мартиросян. Фото: Global Look Press

Юморист, хранивший все это время молчание, прервал его и появился в личном блоге, чтобы опровергнуть эти разговоры. Он отреагировал коротко: сделал скрин новости о том, что он якобы заменит Урганта и написал: «Фейк!».

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