«Не верьте слухам!»: Иван Ургант не смог больше молчать

Пока ведущий пребывает за границей со своей семьей, его имя обрастает слухами.

Израиль стал местом притяжения для российских артистов в этом сезоне. Именно здесь внезапно решили провести свои отпуска знаменитости, начиная от Аллы Пугачевой и заканчивая Иваном Ургантом.

О возможном будущем мужа Примадонны за границей высказался звездный продюсер Сергей Лавров, который считает, что русскоязычному комику делать вне России нечего.

Про перспективы Ивана Урганта — еще непонятнее. Однако на родине все упорнее распространяются слухи о вероятной замене ведущего в проекте Первого канала «Вечерний Ургант» Гариком Мартиросяном. Комик написал об этом коротко в личном блоге: «Фейк!»

Теперь не выдержал и сам Иван Ургант, прервав молчание.

«Не верьте слухам!» — сказал он корреспонденту gazeta.ru. Он также заметил, что выпуски программы «Вечерний Ургант» тоже ждет с нетерпением.

Отметим, что Иван Ургант и ранее говорил, что его отъезд — лишь отпуск и он обязательно вернется в Россию со своей семьей.

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