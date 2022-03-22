«Андрей, держись!»: что ждет Ткачева, которому Пугачева пригрозила из Израиля

Протоирей Андрей Ткачев приобрел неожиданную славу в светском мире из-за брошенной фразы в адрес Аллы Пугачевой во время общения с прихожанами.

Эту беседу записали на видео и распространили в Интернете. И все бы ничего, но именно после нее Алла Борисовна прервала молчание и впервые вышла на связь из Израиля, куда она отбыла в компании младших детей и мужа Максима Галкина.

Напомним, священнослужитель выразил неожиданную радость по поводу отъезда Примадонны, заявив, что теперь даже «воздух стал чище». Алла Борисовна в своем видеообращении пригрозила, что обязательно вернется и посетит храм, в котором служит Ткачев. «Богохульник!» — обозвала его Пугачева.

Журналист Отар Кушанашвили заявил в эфире своего YouTube-проекта «Каково?!», что Алла Пугачева «никому ничего не спускает».

«Я же знаю ее. Она вендетта!» — предупредил о грозящей мести артистки Отар.

Ведущая Алена Жигалова в эфире программы YouTube S! издания Super.ru тоже призналась, что переживает за судьбу протоирея.

«Будет очень интересно, когда Алла Борисовна вернется и найдет этого протоирея. Андрей, держись!» — сказала журналистка.

Алена также высказалась в целом об артистах, которые улетели в Израиль. По ее мнению, они заняли очень хитрую позицию — выжидательную.

«Типа, моя хата с краю. Уехали и сидят там, выжидают, куда ветер подует. А потом вернутся и разберутся», — прокомментировала Жигалова.

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