«Почему он его скрывает?»: как по-настоящему зовут Макса Барских

Алена Жигалова предложила артисту чтить свои корни и выступать без псевдонима.

Ведущая Алена Жигалова в эфире программы YouTube S! издания Super.ru озвучила настоящее имя Макса Барских. И удивилась, что певец не выступает под ним.

«Вы знаете, что настоящее имя Макса Барских Микола Бортник? Почему он его скрывает? Не понятно, такой патриот своей страны», — сказала Алена.

Жигалова считает, что артисту также хорошо бы вспомнить про свой родной язык и перейти на мову.

«И все это время Макс Барских прекрасно зарабатывал деньги в Москве. Выступал перед такими людьми, что, если у него на родине узнают перед кем он выступал, у него будет очень много вопросов», — сказала журналистка.

Алена также заметила, что знает всего три песни исполнителя.

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