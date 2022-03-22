Покинувшая страну Чулпан Хаматова трудоустроилась в Латвии

Актриса театра и кино Чулпан Хаматова накануне подтвердила, что покинула страну. Звезда скрылась в Латвии вместе с детьми. В интервью, которое она дала своей подруге и коллеге Екатерине Гордеевой, Хаматова со слезами на глазах поведала, что осталась без работы, а средств к существованию ей едва хватит на три-четыре месяца, но стыдится об этом говорить.

Однако, после выхода интервью тут же актрису позвал на работу главный режиссер Нового Рижского театра Алвис Херманис. Они познакомились во время работы над спектаклем Херманиса «Горбачев», который он поставил в московском Театре наций. Первоначально выступать Хаматова на рижской сцене будет на русском языке, пишет «Комсомольская правда», цитируя режиссера.

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К слову, в Латвии у Хаматовой есть жилье, которое она построила несколько лет назад в элитном поселке в 80 км от Риги и которое позволило ей получить вид на жительство.

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