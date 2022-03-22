Мартиросян прервал молчание и высказался о замене Урганта

Гарик Мартиросян не смог молчать, когда активизировались разговоры о его появлении на Первом канале.

С 24 февраля многие российские знаменитости неожиданно ушли в тень — кто-то пропал из социальных сетей, а кто-то и с телеэкранов.

Иван Ургант неожиданно для многих улетел в Израиль со своей семьей, а его программа на Первом канале «Вечерний Ургант» временно прекратила вещание.

Из-за этого по Сети поползли слухи, что ведущий навсегда покинул страну. В то же время пропал из виду и другой артист, Гарик Мартиросян, которому публика вдруг стала пророчить место Ивана Урганта в его программе.

Юморист, хранивший все это время молчание, прервал его и появился в личном блоге, чтобы опровергнуть эти разговоры. Он отреагировал коротко: сделал скрин новости о том, что он якобы заменит Урганта и написал: «Фейк!»

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